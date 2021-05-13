「真人快打」仇雲波 變身地方英雄

仇雲波如今在學區常常參加志工活動，從螢幕英雄轉身成為「地方英雄」。（記者李雪／攝影）

「真人快打」（Mortal Kombat）格鬥遊戲與影視作品，是許多80後民眾的童年回憶。由華裔 導演溫子仁監製的新版電影4月正式上映後，不少老影迷還是懷念起1995年版、1997年續集中的「劉康」，認為那才是記憶中的經典形象。飾演「老版」劉康的好萊塢 華裔武星仇雲波，早已在聖瑪利諾退休定居，完全一副和藹可親好父親和好丈夫的形象。

每一代人心目中都有經典的超級英雄形象，不少80後大陸影迷或遊戲迷也在網路上留言，表示還是「仇雲波演的劉康真的帥」、「希望仇雲波當一次遊戲劉康的臉模」等等。而飾演該角色的華裔演員仇雲波，至今走在路上仍會被美國影迷認出大喊「劉康」的名字。

從螢幕英雄轉身成為「地方英雄」，現實中的仇雲波早已告別「江湖廝殺」。聖瑪利諾居民常會在上學和放學期間的社區路口，看見他和其他家長志願在學區擔任過馬路護衛（crossing guard），保護孩子們的交通安全。仇雲波投入大量時間和精力在陪伴家人和教育孩子上，其平易近人的和藹形象和他通常扮演的壯漢角色相去甚遠。

但仇雲波卻對做志工造成的形象反差大笑表示不介意，並希望成為孩子榜樣，「如果他看到爸爸在為社區做事的話，他長大了肯定也會這樣做的」。

無論「真人快打」、「街頭霸王：春麗傳」還是「絕命尬車」，仇雲波的影視作品對於孩子們來說都太早太陌生，這也包括仇雲波的兒子。他笑說老師曾問班上孩子們自己的父母做什麼，輪到他的兒子時卻答不上來，說也不清楚父親到底是做什麼的，但照片裡都光著身子，他大笑說這麼回答老師怕是會誤會。

仇雲波為在美國長大的華裔，從小也面臨身分認同的困惑，曾希望融入美國社會，因此將華人文化的元素都扔到一邊。可是李小龍的電影吸引了他，更迷上了中華功夫和文化，因此他前往中國學習武術，並打入香港影壇，之後進入好萊塢影藝界。

從前兩年的「摘金奇緣」，到今年的華裔導演趙婷捧獲眾多最高獎項，好萊塢掀起亞裔熱，被稱為「亞洲狂潮」（Asian invasion）。他對此表示能有這樣的機會講亞裔的故事非常好，但無論是亞裔的製作、導演、編劇，都還是太少了。

對於新上映的「真人快打」，仇雲波坦言還沒看，「因為我每晚八點半就睡了」，他笑說是為了配合孩子作息。而對於首位亞裔漫威英雄「尚氣」將在9月登場，仇雲波表示，亞裔就像是好萊塢的「本月紅人」（flavor of the month），「誰現在當紅，我們就把所有給他，因為我們只需要一個李小龍，只需要一個成龍」，所以紅人總是在不停地換，但實際上好萊塢沒有真正用很多亞裔演員 。

「（尚氣）是他們不得不做的，並不是他們想做的」，他表示，好萊塢影業因為需要滿足，現在亞裔是美國社會的一部分的呼聲，而不得不做了這樣一部電影，但到底投入多少工作在裡面，「讓我們拭目以待」。他表示其實影視集團也不是種族歧視，就是看是否賺錢而已，「只要不要拿我們的文化開玩笑，認真對待就行」。