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聖蓋博副市長丁言愉的90歲「超人媽媽」 每天歡喜上班

記者邵敏／洛杉磯報導
聖蓋博市副市長丁言愉和母親，攝於上海外灘。（丁言愉提供）
聖蓋博市副市長丁言愉和母親，攝於上海外灘。（丁言愉提供）

世上有種愛，最不容置疑，歷經歲月永不褪色，那就是母親的愛。聖蓋博市副市長丁言愉(Tony Ding)9日母親節當天接受專訪，談及母親，他言辭間充滿感恩，以及對母親深深的愛。

「母親出身富貴之家，是大家閨秀，她在上海教會學校接受良好教育。」丁言愉說，移民美國之前，母親是上海私立小學的數學、英文老師，「母親很聰明，記憶力特別好，大家族中每個成員的生日，都記得很清楚。」

6、70歲學電腦 做保險難不倒

母親性格開朗，適應能力強，60多歲選擇定居美國，從上海精緻的弄堂搬到粗獷的洛杉磯，即使生活發生巨大改變，但她很快適應，並全力以赴幫助兒子。 「我在美國打拚時，母親總想各方面幫我，最初我做電腦工作，她就學習電腦，後來我轉行做保險，她又學習保險專業知識。我平時和客戶交談，她就在旁邊聽，學習得很快。」

丁言愉回憶20多年前，母親考取保險執照的故事，為全力支持兒子事業，當時年近70的母親全英文上課，「她自學能力很強，從不怕挑戰，每天早上五點半起床，認真看書背題目，之後她參加考試，一次就過關，讓我很驚訝。」

90多歲每天進公司兩、三小時

拿到保險執照後，母親20多年來堅持每天去丁言愉的公司上班，幫助兒子處理各種業務。 「我只是簡單教她怎麼看表格，她很快就學會。除了華人客戶外，一些老外客戶也喜歡找我母親談話，因為她關心客戶，經常溫馨提醒客戶保費快要到期。」如今90多歲高齡的母親，依然每天陪兒子去公司走走看看，待上兩三個小時。

母親是丁言愉事業的得力助手，丁言愉也是非常孝順體貼的兒子，「我一日三餐都陪母親一起吃飯，她身體好時，就會給我做簡單的飯菜，這是母親最大的滿足，在母親眼中，我永遠是個孩子。」

對於孝順的理解，丁言愉認為，母親雖然年紀大了，但適當讓她做些事情，會讓老年生活有成就感。對於過去的一年，丁言愉坦言，和很多人一樣，他和母親也一起度過了最艱難的時候。

去年3月正值疫情之初，也是丁言愉忙於選舉參政的關鍵時期。「我那時每天出去拉選票，到處奔波，但母親身體突然不好生病了，連吃藥都需要幫助。感謝主，我們一起度過了這個難關，她身體逐漸恢復，我也如願勝選。」

每年母親節，丁言愉都會給母親買蘭花，今年也不例外，「我等會就出門去買花，我母親最喜歡蘭花，蘭花可以養很久。」在丁言愉的心中，母親就像高貴大方的蘭花，秀外慧中，幽香清遠。

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