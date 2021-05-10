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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

加州人口3946萬 減少只是暫時現象？

編譯組／綜合報導
加州財政廳指出，加州人口減少只是暫時性現象。（美聯社）
加州財政廳指出，加州人口減少只是暫時性現象。（美聯社）

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）上周宣布，加州因人口減少將喪失一席國會席次後，加州財政廳（California Department of Finance）7日正式公布加州2020年人口統計數據。加州財政廳指出，加州人口減少只是暫時性現象。

美國人口普查局上周表示，加州過去十年的人口增長速度比美國其他州慢，導致加州有史以來首次失去一席國會席次。不過，人口將近3950萬人的加州，仍是美國人口最多的州，失去一席國會席次後，總席次52席也仍是全美最多。

加州財政廳公布數據顯示，截至今年1月1日，加州總人口為3946萬6855人，比去年人口減少18萬2083人，降幅為0.46%。加州財政廳發言人帕默（H.D Palmer）表示，加州人口減少幅度顯著，但稱不上是「如世界末日般的出走」。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）人口普查數據分析報告表示，多年來，加州人口其實一直在穩定減少中。2010年到2020年這十年間，加州遷出的人口約610萬，遷入的人口約490萬，但國際移民大量湧入和出生率高於死亡率，彌補了流失的人口。在正常時期，每年遷入加州的外國移民人口有14萬到15萬，但2020年只有2萬9000。

加州財政廳將人口減少歸因於新冠疫情，去年造成加州5萬1000人死亡。此外，出生率不斷下降也是原因之一，去年非新冠死亡人數比出生人數多出2萬4000人。另外，聯邦移民政策也使加州流失約10萬移民人口。

帕默說：「隨著疫苗接種人數愈來愈多，疫情開始消退，與新冠有關的死亡人數會逐漸減少。人口統計學家預測，加州人口會再度增長，雖然不會是顯著增長，但會恢復為小幅增長。」

加州少數人口增長的縣，反映出疫情期間遠距工作改變了加州人口結構，為了擁有較大的生活空間，許多民眾遠離高價都會區搬到郊區。

加州去年人口降幅最大的是拉森縣（Lassen County），為3.8%，主要是因為當地一所州立監獄關閉，增幅以聖比尼度縣（San Benito County）的1.7%最大，沙加緬度地區普萊賽縣（Placer County）的人口也有增長。

加州 美國 移民

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