鑽石吧整修十項道路 居民喜憂參半

包括鑽石吧 市政府、洛杉磯 縣、聯邦以及個人公司等至少十個大型道路建設項目，目前正在或即將開始，在鑽石吧市及附近地區展開，民眾有喜有憂。

目前正在或即將在鑽石吧開始的道路改造和交通項目，包括由鑽石吧市府出資的Grand Ave和Golden Springs Dr改造工程、Canyon Loop步道 改造工程、2020/21年度電子交通地圖工程、Diamond Bar大道街景升級改造工程、Heritage公園和Sunset Crossing社區公園改造工程；由洛杉磯縣出資的鑽石吧高爾夫球場改造升級工程；由聯邦政府出資的SR-57號公路，與SR-60號公路匯合及分流工程、SR-57號公路平整及鋪設工程；由私人出資的Brea Canyon商業公園工程等。

多項工程同時或在相近時期展開，讓鑽石吧及附近居民喜憂參半，一方面歡迎老舊道路升級改造，也擔心到處開挖和工程造成交通擁堵。

根據鑽石吧市府資料，今年2月開始、計畫2023年竣工的SR-57號公路，與SR-60號公路匯合及分流工程，總投資1680萬元，工程浩大，包括Grand大道、Golden Spring路、Copley路、Racquet Club路，及附近地區交通，都將受到不同程度影響；今年年初開始預計2022年竣工的Canyon Loop步道改造工程，耗資53萬3000元；鑽石吧高爾夫球場改造升級工程，將在今年7月開始，2022年投入使用，改造後的鑽石吧高爾夫球場，將由Grand大道分爲東西兩個部分，西部有六個洞，在東部有12個洞。

這兩個區域由Grand大道下方的高爾夫球車隧道相連。改造計畫同時對球場西部的六個孔和東部的三個孔進行重新排列，包括為所有洞重建沙坑，發球區域和果嶺區域。改造工程同時將球場原來的6801碼增加到6848碼，總路線標準桿將保持不變，保持18洞。