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爾灣華夫殺妻 被控使用致命武器謀殺

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
被告白雲龍6日被指控殺害妻子。（爾灣警局提供）
被告白雲龍6日被指控殺害妻子。（爾灣警局提供）

42歲的爾灣華裔男子白雲龍（Yunlong Bai，譯音），5月6日被指控殺害妻子，去年他曾因毆打妻子而被定罪。

嫌犯白雲龍因使用致命武器謀殺罪被指控，同時還被指控一項輕罪：違反保護性的禁制令。

白雲龍在聖塔安那（Santa Ana）法庭過堂時不認罪。該案訂5月20日在新港灘（Newport Beach）的法院舉行下次庭訊。

據爾灣警局發言人Karie Davies說，白雲龍5月4日（周二）下午1時左右，打電話給他的緩刑官，說他殺害了33歲的妻子陳超（Chao Chen，譯音），並在一個叫做「紅蘋果」（Red Apple）的住宅區等待警察

Davies說，被害人陳超有創傷跡象，但拒絕透露更多細節。初步訂下周展開屍檢。

據悉，白雲龍與妻子陳超結婚已有13年。白雲龍曾於去年11月20日，因違反靠近妻子的禁制令而認罪。根據法庭紀錄，他於去年12月11日被判處三年緩刑，120天監禁和八小時社區勞動。

據悉，白雲龍和陳超多年前曾住在亞凱迪亞市的一棟公寓，並以該址登記註冊了兩家公司，但目前都被撤銷了。陳超生前疑是在爾灣從事代購。

爾灣 亞凱迪亞 警察

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