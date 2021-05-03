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黃河亮 河濱中國城守護者

記者啟鉻／河濱市報導
河濱中國城最後守護者黃河亮就安葬在Evergreen公墓。（記者啟鉻／攝影）
河濱中國城最後守護者黃河亮就安葬在Evergreen公墓。（記者啟鉻／攝影）

河濱市中國城最後一位華人居民是黃河亮（Wong，Ho Leun），大家都叫他George Wong，即黃喬治。如今在河濱市，還有以他命名的街路叫Wong Way （黃街）。黃河亮的墓地就在他曾經居住的中國城附近，似乎他希望一直陪伴著中國城，也因此被後人稱為中國城的守護者。

黃河亮生於1900年，在1974年過世。他住的地點就是河濱第二個中國城舊址。據見過黃河亮的河濱市年長居民說，最後中國城衰落時，黃河亮還住在那裡。他在院子裡養雞，收藏骨董汽車、及葡萄酒商標，最後拍賣了萬餘元，由於他在美國沒有直系親屬，河濱市府將這些拍賣所得電匯給了黃河亮在中國的姐姐。

早期河濱中國城圖片，上面有「黃河亮」的名字。（圖片資料）
早期河濱中國城圖片，上面有「黃河亮」的名字。（圖片資料）

根據河濱加大蒐集史料，黃河亮出生在中國廣東省，他的父親叫黃本周（Wong Ben Chow，譯音）當時已經在河濱中國城居住；他的母親是美國公民，在舊金山出生。不過他的母親後來返回中國家鄉再也沒有返美，只有黃河亮與爸爸一直生活在美國。黃河亮在1914年開始住在河濱市，一直到過世。

黃河亮的父親在河濱聖塔安那河一帶經營一個蔬菜農場，後來規模逐漸擴大。有年長居民說，沒有看到黃河亮做怎樣的工作，可能他是幫助父親經營農場，後來其父過世。

1920年代，河濱中國城華人居民愈來愈少。1941年，最後一位中國城地主Wong Nim過世，這部分土地被黃河亮購買六英畝，另一部分土地由Evergreen公墓業者獲得。

實際上，有關河濱中國城的很多歷史是由黃河亮提供，他被譽為這段歷史的口述作者。黃河亮過世後，河濱市府為紀念他，特別將一條街命名為Wong Way。

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