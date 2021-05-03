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雷德蘭市中國城 華人當年被驅趕最激烈

記者啟鉻／雷德蘭市報導
雷德蘭中國城臨近這所劇院即Studio Movie Grill(Krikorian Theater。（記者啟鉻／攝影）
雷德蘭中國城臨近這所劇院即Studio Movie Grill(Krikorian Theater。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸雷德蘭市（Redlands）在1880年代也曾建有中國城，最多時華人居民有數百人。不過在內陸河濱、聖伯納汀諾、雷德蘭等三個具有規模中國城地區中，雷德蘭市當地驅趕華人頗為激烈，有華人晚間睡覺時遭槍擊，還有華人遭白人黑幫搶劫，甚至被強拉上火車，遭警告不許再返回。而且限中國城華人48小時必須離開。為了避免部分白人對中國城華人過激行動，甚至動用了軍人巡邏。最終導致當地中國城華人大批逃離。

據當地媒體提供歷史資料，雷德蘭最早出現華人可以追溯至1887年，華人聚落在現今Oriental街與Eureka路交會處南邊，稱為雷德蘭市中國城。中國城有華人居民200人左右，規模較小。不過並非所有華人都居住在中國城，有些住在簡易帳篷，還有做季節工由雇主提供臨時住處。1893年的開始的美國經濟大危機，導致華人與當地白人關係非常緊張。

據史料，雷德蘭中國城位於現今Oriental街和Eureka路交匯處背面。（記者...
據史料，雷德蘭中國城位於現今Oriental街和Eureka路交匯處背面。（記者啟鉻／攝影）

原因是當地很多白人因經濟危機失業，而華人平時薪水微薄，工作時間長，受到雇主青睞，所以華人還是有活做，白人要求雇主僱白人而不是華人。1893年8月間一名叫Ah Wah的華人在帳篷內休息時遭槍擊，所幸存活，不久幾名華人遭白人幫派搶劫。3月27日，一個來自Mentone的白人幫派團伙劫持兩名華人，強行帶上火車警告永遠不許返回。8月30日約400-600人集結包括失業工人和閒散居民，要求雇主用白人而不是華人。他們其中持有武器，煽動組織起來要求華人在48小時內離開雷德蘭，並向中國城進發，當面要求華人必須離開。

當時雷德蘭市長要求州府派遣軍人維護治安，擔心事態惡化。同時達成用合法手段驅離華人決定，即要求華工登記，但登記費用不菲而且耗時，違反者拘捕和驅離。隨後因有七名華人違反規定被捕，中國城居民因此陸續減少。到了1897年，雷德蘭中國城華人僅有39人。1922年只有一名華人居民Yucaipa Joe。很快中國城在雷德蘭走入歷史。

華人 中國 驅離

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