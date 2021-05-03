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賭場贏家洩蹤 引來3名劫匪登門

記者啟鉻／庫卡蒙加牧場綜合報導
劫匪手銬圖。（資料圖）
劫匪手銬圖。（資料圖）

聖伯納汀諾縣警局近日發布資訊，一名日前在內陸賭場贏錢的男子返回庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）酒店後，遭到三名劫匪搶劫，其中一名為女性劫匪。據受害者說，女嫌犯在案發前陪他從賭場返回酒店。

受害者對警方表示，4月22日，他從賭場贏錢返回位於Spruce街8100號街區的酒店，當時來自帝王縣（Imperial County）的33歲女子芮伊絲（Samantha Michelle Reyes）也一起陪同。受害者次日醒來後，聽到有人敲門。當他去開門時，看到芮伊絲與一名持槍男子，警方稱該男子是康特拉斯（Arnoldo Contreras）。兩名劫匪闖進房間，將受害者捆綁丟在浴盆中。

警方表示，持槍男子康特拉斯，39歲，是洛杉磯聖費南度谷派柯瑪（Pacoima）區居民。男女劫匪翻遍房間，搶劫受害者鑰匙、手機、錢包、現鈔、信用卡及其它物品後離去。受害者掙脫捆綁後報警，他發現自己駕駛的寶馬車也被女劫匪芮伊絲開走，男劫匪康特拉斯駕駛一輛卡車離開。

警方接到報警後，在市區Trademark路附近的Haven街將被搶寶馬車攔截，嫌犯芮伊絲被捕。同時警方調查發現，這起劫案中還有另一名嫌犯洛佩茲（Carlos Lopez），38歲，是帝王縣Brawley市居民，於4月26日拘捕。

嫌犯康特拉斯於4月27日被逮。三人拘押在西谷拘押中心，芮伊絲保釋金37萬5000元，康特拉斯保釋金25萬元，洛佩茲保釋金10萬元。三人被控持槍搶劫、綁架、攻擊等多項重罪。

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