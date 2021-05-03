發千元基本收入 加州左棍又來了

矽谷選出的華裔民主黨 籍加州 眾議員羅達倫(Evan Low)提出「基本收入」AB65法案（Universal Basic Income Program），規定加州18歲以上、住滿加州三年的居民每月可獲1000元，不論有無合法居留身分，只要年收入不超過所居住縣的個人中位數收入(median income)的兩倍即可，4月26日獲州眾會收入與稅務委員會通過該案，將提交撥款委員會進行下一輪討論。

AB65法案的立意，也許是為了照顧低收入和中產階級居民，但也充分顯示民主黨左派議員為彰顯其意識型態，不惜再次提出這種品質低劣、不負責任、語焉不詳、濫發鈔票、濫行徵稅的立法，應予嚴厲譴責。

姑且不論每人發千元是否合適，羅達倫既然提出AB65法案，至少應該說明：第一，加州大約多少人有資格領取。第二，每年要花費多少預算 。第三，經費從何而來。但AB65條文裡對以上三項基本問題隻字不提，只規定由加州稅務委員會(FTB)負責籌款和發放，這算那門子的爛立法。

羅達倫在4月28日，笑容滿面的接受灣區ABC電視台主播施明清(Kristen Sze)專訪AB65法案。施明清在7分35秒的訪談中，數度請羅達倫說明AB65要花多少錢、多少人可以領、錢從那裡來，但羅達倫都含糊帶過，從頭到尾說不清楚，只說經費會從「某種稅捐」而來，並一再答非所問的強調，這項立法是「誠實的政策對話過程」。https://abc7news.com/ubi-universal-basic....../10554381/

很明顯地，AB65要不是一部非常粗糙而且不負責任的法律，就是存心想唬弄選民。連提案人自己都說不清楚，如何要讓選民支持，羅達倫還敢說這是誠實的對話。

事實上，這不是羅達倫第一次提出基本收入法案，去年2月他即仿效參與民主黨總統初選的楊安澤(Andrew Yang)，東施效顰的推出AB2712法案，也規定18歲以上每月可無條件領取千元。但當時他在法案註明，經費來自新開徵消費者10%增值稅(value-added tax)。

加州2020年州府預算總支出為2222億元，羅達倫的AB2712每人每月1000元基本收入，以加州18歲以上人口約2400萬計，每年共需約2880億元，就算排除目前已支領其它社會福利的州民，總數也接近或超過州府總預算，根本不可能籌到那麼多錢。後來AB2712連委員會的第一關都沒通過，即告壽終正寢。

不死心的羅達倫又捲土重來提出AB65法案，乾脆拿掉10%增值稅條款，改成要州府自己想辦法籌錢。如果這不叫做無賴立法，天下就沒有立法怠惰了。

其次，先前AB2712沒有排富條款，無論收入多少都可以領，AB65則改成不超過中位收入的兩倍即可，以洛杉磯縣個人中位收入3萬4156元為例，凡年收入在6萬8312元者都可領取。

誰會不喜歡無條件領到白花花的鈔票？但天下沒有白吃的午餐，領都是納稅人繳納的辛苦錢，加州本來已是「萬萬稅」了，民主黨左棍議員習慣慷納稅人之慨，行之有年，正把加州推入火坑。

每人發千元可以，但請羅達倫等左棍們自己出錢，我們納稅人不願意再被民主黨人剝層皮。如果有那位州議員敢支持AB65這種愚蠢的法案，選民應該慎重考慮，下次是否要再投票給這些令人失望的民選官員。