我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

發千元基本收入 加州左棍又來了

洛城新語

矽谷選出的華裔民主黨加州眾議員羅達倫(Evan Low)提出「基本收入」AB65法案（Universal Basic Income Program），規定加州18歲以上、住滿加州三年的居民每月可獲1000元，不論有無合法居留身分，只要年收入不超過所居住縣的個人中位數收入(median income)的兩倍即可，4月26日獲州眾會收入與稅務委員會通過該案，將提交撥款委員會進行下一輪討論。

AB65法案的立意，也許是為了照顧低收入和中產階級居民，但也充分顯示民主黨左派議員為彰顯其意識型態，不惜再次提出這種品質低劣、不負責任、語焉不詳、濫發鈔票、濫行徵稅的立法，應予嚴厲譴責。

姑且不論每人發千元是否合適，羅達倫既然提出AB65法案，至少應該說明：第一，加州大約多少人有資格領取。第二，每年要花費多少預算。第三，經費從何而來。但AB65條文裡對以上三項基本問題隻字不提，只規定由加州稅務委員會(FTB)負責籌款和發放，這算那門子的爛立法。

羅達倫在4月28日，笑容滿面的接受灣區ABC電視台主播施明清(Kristen Sze)專訪AB65法案。施明清在7分35秒的訪談中，數度請羅達倫說明AB65要花多少錢、多少人可以領、錢從那裡來，但羅達倫都含糊帶過，從頭到尾說不清楚，只說經費會從「某種稅捐」而來，並一再答非所問的強調，這項立法是「誠實的政策對話過程」。https://abc7news.com/ubi-universal-basic....../10554381/

很明顯地，AB65要不是一部非常粗糙而且不負責任的法律，就是存心想唬弄選民。連提案人自己都說不清楚，如何要讓選民支持，羅達倫還敢說這是誠實的對話。 

事實上，這不是羅達倫第一次提出基本收入法案，去年2月他即仿效參與民主黨總統初選的楊安澤(Andrew Yang)，東施效顰的推出AB2712法案，也規定18歲以上每月可無條件領取千元。但當時他在法案註明，經費來自新開徵消費者10%增值稅(value-added tax)。

加州2020年州府預算總支出為2222億元，羅達倫的AB2712每人每月1000元基本收入，以加州18歲以上人口約2400萬計，每年共需約2880億元，就算排除目前已支領其它社會福利的州民，總數也接近或超過州府總預算，根本不可能籌到那麼多錢。後來AB2712連委員會的第一關都沒通過，即告壽終正寢。

不死心的羅達倫又捲土重來提出AB65法案，乾脆拿掉10%增值稅條款，改成要州府自己想辦法籌錢。如果這不叫做無賴立法，天下就沒有立法怠惰了。

其次，先前AB2712沒有排富條款，無論收入多少都可以領，AB65則改成不超過中位收入的兩倍即可，以洛杉磯縣個人中位收入3萬4156元為例，凡年收入在6萬8312元者都可領取。

誰會不喜歡無條件領到白花花的鈔票？但天下沒有白吃的午餐，領都是納稅人繳納的辛苦錢，加州本來已是「萬萬稅」了，民主黨左棍議員習慣慷納稅人之慨，行之有年，正把加州推入火坑。

每人發千元可以，但請羅達倫等左棍們自己出錢，我們納稅人不願意再被民主黨人剝層皮。如果有那位州議員敢支持AB65這種愚蠢的法案，選民應該慎重考慮，下次是否要再投票給這些令人失望的民選官員。

加州 民主黨 預算

上一則

面對仇恨事件 教好孩子應對 未構成犯罪也要舉報

下一則

雷德蘭市中國城 華人當年被驅趕最激烈

延伸閱讀

加州防堵新冠 全美優等生

加州防堵新冠 全美優等生
基本收入法闖頭關 合格者月發千元

基本收入法闖頭關 合格者月發千元
加州基本收入法闖頭關 合格者月發千元

加州基本收入法闖頭關 合格者月發千元
羅達倫、柯提斯 推動增加亞裔社區安全資金

羅達倫、柯提斯 推動增加亞裔社區安全資金
南灣亞裔領袖 共商應對仇恨犯罪

南灣亞裔領袖 共商應對仇恨犯罪
玩具分性別擬開罰？ 華人：提案無助性別認知

玩具分性別擬開罰？ 華人：提案無助性別認知

熱門新聞

四名劫匪截圖。（爾灣市警局提供）

南加最安全城市 爾灣購物中心出現持槍團夥

2021-04-28 02:17
警方槍擊案次日現場調查。（視頻截圖）

洛市街頭濫射2死2傷 華裔司機喪命

2021-04-29 02:20
裝修工人跳槽去了哪裡？（pexels）

世說新聞／裝修業「錢」景佳 華人裝修工竟轉行去這裡

2021-04-30 22:12
洛杉磯「停止仇恨亞裔」車隊遊行示威。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

2021-05-01 17:24
只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)。（僑務電子報下載）

申辦僑胞卡在台灣享檢疫優惠 僑委會替僑胞爭取權益

2021-04-27 15:43
其中一起槍擊案發生在星巴克。（NBC）

華裔優步司機喪生於南加隨機槍擊案 留下兩個孩子

2021-04-28 14:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員