救濟歪風不止 就業計畫難興

網路用

拜登 首場國會演說，高舉「美國 就業計畫」大旗，以期糾正「左傾」歪風，讓「高福利救濟」難以為繼。然而民主黨養懶已經多年，全美哪還有「無依之地 」。如今只有窮人笑，那人看到中產哭；遊民還有政府助，工人藍領老無所依。

奧斯卡最佳影片「無依之地」，雖然故事發生在美國西部，但主旋律不再是以往的「開疆拓土，勇闖天涯」，而是「老弱病殘，苟延殘喘」。儘管這是一曲淒涼輓歌，但影片中被經濟大蕭條奪取一切的苦命人，從未放棄自立更生的希望；他們住進房車、打著零工，那是如今已然少見、美國思想家艾默生筆下「自立」的浪漫。

反觀如今美國，正處經濟恢復時期，但許多企業出現用工難的問題；與此相對應的，是銀行門口大排長龍的失業金隊伍。在連續數月的高額失業金腐蝕下，部分民眾早已放棄尋找工作的打算；除非當局大幅調低失業金，讓他們生活難以為繼；否則何不宅家，日高丈五猶擁被。

民主黨主政多年的加州，高福利救濟已成常態。一個床位造價20萬元的遊民屋，相比「無依之地」中「遊牧者」的房車，不知高檔多少倍。雖說電影藝術高於生活，但也源於生活；「無依之地」中老一輩製造業藍領，他們沒有做錯什麼，只是按部就班的工作，到頭來卻在時代的洪流中，因工廠倒閉失業、社保金虧空。他們過著比遊民還要辛苦的日子，仍然堅持著又髒又累的活，卻沒有得到政府更多的照顧，成為資本棄兒、老無所依。

試問這樣的情境，怎能不引起奧斯卡評委與觀眾對當代美國社會公平缺失的共鳴；值此時代背景下，影片口碑、獎項大豐收，是意料之中。拜登首場國會演說，高舉「美國就業計畫」大旗，強調「美國是由中產階級所建立，而非華爾街的銀行家」；但他同樣不應忘記，美國不是由靠救濟、福利過活的窮人所建立。

拜登既然要提振中產階級地位，在舉刀向富人，準備大幅增稅的同時，是否也應該拿部分窮人開刀，降低福利、讓養懶歪風難以為繼。否則試問「溫床」之下，懶人可願走出舒適圈；倘若在經濟復甦之際，招工難的問題頻頻出現；美國走向衰落，只是時間問題。

首場國會演說，拜登為黨內糾正「左傾」歪風開了好頭；如今民主黨「完全執政」，只能希望拜登思路清晰，否則「任內不讓中國超越美國」，都付笑談中。

--