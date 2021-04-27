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疫情失業金亂象與後遺症

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新冠疫情導致很多人失業，一年多來，政府發放各種名目的紓困金、失業金補助，幫助掙扎在貧困線的民眾解決溫飽問題，無疑雪中送炭。但不斷延長的失業金補助，也帶來諸多亂象，以及不容忽視的社會弊端。

亂象包括：有些人一邊領著失業金，一邊工作拿著現金薪水；一些應聘者提出復工條件，要求雇主暫不發放薪水，等到失業金領完之後再補發；甚至有些華人舉家回中國大陸避疫長達一年，夫妻倆還每月領著美國政府發放的失業金。鑽空子拿社會福利的人感慨，美國疫情期間的福利制度實在太好。

另一邊，堅持工作卻收入不高的底層民眾，抱怨不公平，冒著疫情風險每日辛苦上下班拿到手的薪資，與每天在家休息領失業金收到的金額相差無幾，這些人的工作積極性嚴重受挫。

各種失業金亂象，讓人不得不懷疑美國社會福利制度的缺陷。疫情期間領取失業金變得非常容易，失業的人每兩周就會收到政府來信，只需簡單填寫這兩周有無工作，不要求提供任何找工作的證明，就可繼續領取失業金。政府長時間發放社會福利的同時，卻沒有配套的制度激勵人們的工作慾望。

如今疫情漸緩經濟復甦，各行業都急需招人，卻苦於招不到人。

洛杉磯港口就是最典型的例子，碼頭工人不願上班，因為不上班可以領取失業金，勞動力缺失導致港口貨物大量堆積，運送不到急需貨物的超市、商場，同時衍生了大量的滯留費並導致商品漲價，直接影響到普通民眾的消費。相關人士預估，港口貨物堆積為患的問題至少還需六個月才能緩和。

另一個典型例子，曾經在疫情期間受創最大的餐廳，如今因民眾報復性消費，生意異常火爆，很多餐廳外賣堂食都排起長隊。員工短缺，各家餐廳到處張貼招聘啟事，卻少有人問津，有些餐廳員工更是提出罷工，認為老闆申請政府的大量補助，卻沒有給員工漲工資，不如回家領取失業金。

有經濟專家早就稱，長時間的失業救濟就是飲鴆止渴，可能暫時保證社會穩定，但為下一場危機埋下伏筆。現在危機已露端倪，通貨膨脹每天都在發生，物價暴漲、房價暴漲，股市、房市帶來的盈利讓富有的人更富，各階層之間貧富差距前所未有的拉大。

這曾是一個充滿激情與夢想的國家，創造了前所未有的財富，人們樂觀努力，但現在呢？百年一遇的疫情曝露出各種社會弊端，沒有積極有效的配套措施激勵人們的工作熱情，自願失業人數激增，這恐怕是長時間發放失業救濟金帶來的最大負面影響。

失業金 疫情 福利

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