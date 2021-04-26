我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

奧斯卡派對酒店 被解雇員工要求復職

好萊塢訊
好萊塢Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在該酒店抗議。(酒店網頁)
好萊塢Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在該酒店抗議。(酒店網頁)

隨著奧斯卡獎在周末舉行，超過百名被Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在該酒店抗議。而該酒店是奧斯卡典禮後派對舉辦地。被辭退員工連日的抗議，獲得不少好萊塢明星支持。

就在前一天，前奧斯卡提名導演Aaron Sorkin停止電影「Being the Ricardos」在Chateau Marmont酒店的拍攝，以表達對抗議者的支持。該電影主演包括妮可基曼(Nicole Kidman)和巴登(Javier Bardem)。

抗議者仿奧斯卡頒獎主題，為那些服務了酒店幾十年的員工「頒獎」。在24和25日兩天各種活動吸引大眾注意。

抗議組織者UNITE HERE local 11副主席Kurt Petersen說，「我們讚揚Aaron Sorkins，Martin Sheen，Amanda Seyfried等眾多名人的支持。好萊塢已正式拋棄Chateau Marmont酒店，除非酒店讓原來那些服務員，清潔工返回工作崗位。」

抗議者督促酒店讓老員工返回工作崗位，並要求酒店不管員工的性別、種族、背景，都被以尊嚴以待。

因為疫情，Chateau Marmont酒店一年前解僱200多名員工，包括為酒店工作幾十年的員工。員工隨即沒有收入來源和醫療保險。該酒店位於好萊塢日落大道上，經常舉辦奧斯卡頒獎典禮後派對。

奧斯卡獎 好萊塢 電影

上一則

34%加州居民 已接種兩劑疫苗

下一則

清華大學南加州校友會 大合唱「慶相逢」

延伸閱讀

奧斯卡／「靜寂的鼓手」奪第二座小金人：最佳剪輯

奧斯卡／「靜寂的鼓手」奪第二座小金人：最佳剪輯
奧斯卡／「南韓梅莉史翠普」尹汝貞奪最佳女配角

奧斯卡／「南韓梅莉史翠普」尹汝貞奪最佳女配角
奧斯卡／大衛芬奇電影「曼克」 獲卡最佳美術設計

奧斯卡／大衛芬奇電影「曼克」 獲卡最佳美術設計
奧斯卡／「天能」奪最佳視覺效果獎

奧斯卡／「天能」奪最佳視覺效果獎
奧斯卡／「我的章魚老師」獲最佳紀錄長片

奧斯卡／「我的章魚老師」獲最佳紀錄長片
奧斯卡／「無論如何我愛你」奪最佳動畫短片獎

奧斯卡／「無論如何我愛你」奪最佳動畫短片獎

熱門新聞

郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
跨國網戀被騙五、六百萬，至今不敢面對被騙事實。（unsplash.com）

網戀詐財 華婦被騙600萬還執迷不悟

2021-04-21 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光
遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標
印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難
奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期

民調高過川普4年 拜登上任百日施政多 談判技巧超預期