奧斯卡派對酒店 被解雇員工要求復職

好萊塢Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在該酒店抗議。(酒店網頁)

隨著奧斯卡獎 在周末舉行，超過百名被Chateau Marmont酒店辭退員工聚集在該酒店抗議。而該酒店是奧斯卡典禮後派對舉辦地。被辭退員工連日的抗議，獲得不少好萊塢 明星支持。

就在前一天，前奧斯卡提名導演Aaron Sorkin停止電影 「Being the Ricardos」在Chateau Marmont酒店的拍攝，以表達對抗議者的支持。該電影主演包括妮可基曼(Nicole Kidman)和巴登(Javier Bardem)。

抗議者仿奧斯卡頒獎主題，為那些服務了酒店幾十年的員工「頒獎」。在24和25日兩天各種活動吸引大眾注意。

抗議組織者UNITE HERE local 11副主席Kurt Petersen說，「我們讚揚Aaron Sorkins，Martin Sheen，Amanda Seyfried等眾多名人的支持。好萊塢已正式拋棄Chateau Marmont酒店，除非酒店讓原來那些服務員，清潔工返回工作崗位。」

抗議者督促酒店讓老員工返回工作崗位，並要求酒店不管員工的性別、種族、背景，都被以尊嚴以待。

因為疫情，Chateau Marmont酒店一年前解僱200多名員工，包括為酒店工作幾十年的員工。員工隨即沒有收入來源和醫療保險。該酒店位於好萊塢日落大道上，經常舉辦奧斯卡頒獎典禮後派對。