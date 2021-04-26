杜瓦堤熊出沒 洗劫民宅廚房 敲鍋打盆嚇不走

幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在羅傑斯家車道。（視頻截圖）

童話故事在現實裡上演，在杜瓦堤市（Duarte）一戶民宅不慎引熊入室，熊宛如在自家一樣的遊蕩，並洗劫廚房，因為牠太餓了。由於熊賴在家裡不走，可憐的屋主只能躲在房內報警求助。

在杜瓦堤市（Duarte）一戶民宅近日夜晚有熊闖入。（視頻截圖）

杜瓦堤市山腳下Briar Summit社區民眾，都已習慣天使 國家森林公園（Angeles National Forest）的熊下山在車道或後院覓食。但是羅傑斯(Rogers)一家人因為晚上未將一扇門關上，導致熊不請自來。

女屋主芭芭拉(Barbara)表示，丈夫最先發現熊，然後她看到一個大鼻子。熊進到屋內，四處遊蕩，好像在自己家一樣。顯然牠最感興趣的是廚房，在廚房裡牠四處尋找吃的東西。顯然是一隻飢餓的熊，牠吃了一些梅子和貓食，還吃掉了一大包什錦堅果。

女屋主和丈夫看熊無意在短時間內離開的意思，只能躲起來。兩人商量對策，男主人建議製造噪音，開始抓起鍋碗瓢盆敲打。但是熊不為所動，他們只好躲進臥室，撥打911電話。

這不是羅傑斯家第一次看到熊，幾個月前有一隻熊媽媽帶著兩個熊寶寶出現在他家車道。這次來的也許是熊寶寶中的一個，下山來他家吃晚飯。

熊最終離開，消失在深夜的夜色裡，但是Briar Summit社區的每個人都知道牠們會再回來。