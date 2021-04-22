緬懷洪耀宗 華裔一代巨人 爭取民權先驅

同源會、華美博物館、南加州華人歷史學會、羅省中華會館20日晚以紀錄片欣賞及研討會方式，紀念美國華人第一代巨人洪耀宗。（同源會提供）

美國 排華法案針對早年華裔移民美國、申請來美與親人團聚造成深遠影響。當年加州第一位華裔移民律師洪耀宗 (You Chung Hong ) 曾幫助成千上萬華人 家庭團聚。洛杉磯華埠中山廣場「孟歐之風」牌樓上，就刻有他的事蹟留傳後世。同源會、華美博物館、南加州華人歷史學會、羅省中華會館20日晚以紀錄片及研討會方式，紀念這位美國華人第一代巨人。

《美國華裔一代巨人：洪耀宗事蹟》記錄洪耀宗成長、奮鬥、參政的歷史及廢除排華法案、建立洛杉磯華埠付出的努力，80%珍貴史料由洪家後人提供，20%從其他渠道收集而來，由Rick Quan導演。紀念活動嘉賓包括洪耀宗的兒子洪世綸(Nowland Hong)、社區歷史學家梅元宇 (Eugene Moy)、漢庭頓圖書館環太平洋典藏館策展人楊立維 (Li Wei Yang)等。

同源會、華美博物館、南加州華人歷史學會、羅省中華會館20日晚以紀錄片欣賞及研討會方式，紀念美國華人第一代巨人洪耀宗（前）。（同源會提供）

加州小巨人 首位華裔移民律師

洪耀宗生於1898年，1977年過世。洪耀宗幼年身體受傷，影響骨骼發育，但矮小的他卻有宏大抱負。他就讀南加大，成爲加州最早通過律師公會考試的律師之一，到移民局 當翻譯，通過「融華案」(Chinese American Inclusion Act)推動，讓華人在美國社會挺起腰桿，享有和其他族裔同等的人權。他多次在總統和國會聽證會上作證，闡述他的平權理念。在洪耀宗和其他華人先驅的共同努力下，1943年排華法案終於廢除。

同源會、華美博物館、南加州華人歷史學會、羅省中華會館20日晚以紀錄片欣賞及研討會方式，紀念美國華人第一代巨人洪耀宗（前中）。（同源會提供）

洛杉磯華埠中山廣場建於1938年刻有「孟歐之風」的牌樓，至今是觀光客必到的旅遊景點。「孟」是指孟子的母親，而「歐」是指歐陽修的母親，這兩位母親與陶侃及岳飛的母親，合稱中國歷史上四大賢母。

中山廣場 孟歐之風牌樓留事蹟

「孟歐之風」牌匾下方有一段文字，解釋了懸掛此標誌是為了表彰洪耀宗律師之母「訓誨」有方。原文為：「洪耀宗律師精通法理，熱心公益。夙為僑眾所共仰。固平日韜養有素，而自幼得力於其太夫人之訓誨者尤多。今茲新建牌樓以紀念其母氏，實為盛舉。同人等欽其孝思，題贈孟歐之風以誌敬仰云爾」。牌匾落款是羅省中華會館，中華民國廿七年孟冬穀旦（1938年農曆十月吉日）。

洛杉磯華埠中山廣場建於1938年刻有「孟歐之風」的牌樓，至今是觀光客必到的旅遊景點。（同源會提供）

洪耀宗去世後，他的家人將其保留的70多箱檔案，捐獻給漢庭頓圖書館珍藏，其中有大量的「紙兒仔」(Paper Son)檔案，紀錄著華人在排華法案下所遭遇的「悲慘生活」。