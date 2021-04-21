聯邦法官下令 洛市遊民巷遊民 半年內須獲安置

洛杉磯聯邦地區法官卡特(左)20日下令，洛杉磯遊民巷的無家可歸者，政府必須在今年10月18日之前，為他們找到安置地點。(KTLA)

洛杉磯 聯邦地區法官卡特(David Carter)20日下令，洛縣 和洛市政府必須在未來180天之內，為洛市遊民巷(Skid Row)無家可歸的遊民，提供庇護場所，並且審查任何與遊民相關的支出。

美聯社報導，卡特在長達110頁的臨時禁制令 上，嚴厲譴責政府官員無能處理前所未見的遊民問題，使無家可歸者到處安營紮寨的現象，滲入洛杉磯的每一個鄰里。卡特說，儘管歷年來，相關單位作出了許多承諾、獲得許多經費、提出許多計畫，但年復一年，這種可恥的現實並未改善，洛杉磯街頭的遊民卻越來越多，而且更多的遊民死在街頭。

根據臨時禁制令，洛市和洛縣必須為遊民巷的每一位單身女性、沒有成人陪伴的孩童，在90天之內，找到安置地點，而且所有遊民巷的無家可歸者，政府必須在今年10月18日之前，為他們找到安置地點。

洛市市長賈西提19日才宣布，計畫撥款10億元處理遊民問題。法官卡特20日下令，這10億元必須放在公證帳戶內，專款專用，並且制定有效的開支計畫，於七天內向呈報給法庭。

法官下令，洛市審計官檢查每一筆用於遊民的公款去處，包括2016年洛市通過提案，在十年內安置1萬名遊民的住宅計畫。