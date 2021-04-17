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非裔萊特遭警誤殺 好萊塢遊行聲援

記者楊青╱綜合報導

好萊塢地區街頭15日夜晚出現一場遊行集會，呼籲為明尼蘇達州布魯克林中心的一次交通檢查中，被警察開槍誤殺的非洲裔青年萊特（Daunte Wright）伸張正義。

數十名示威者晚間10點左右步行上街，在好萊塢日落大道和葡萄藤街附近（Sunset Boulevard and Vine Street）舉行燭光守夜活動，數十人聚集在一起唱歌，然後沿街行進。集會人群高呼萊特的名字和「黑人的命也是命」。為防止發生暴亂，洛杉磯警察局向現場派出大量警察，至少有十幾名員警最初從人行道上跟進集會人群，之後警員增加到至少100人。

從本周一開始，全國多個城市發生聲援萊特的抗議活動。20歲的萊特是本月11日在明尼蘇達州布魯克林中心被誤殺。當時巡邏警方以過期車牌對萊特攔查，趨前時發現他的車子違反一項明州輕罪：禁止在車內後視鏡上懸掛物品。員警隨後確認萊特的身分時，發現他有一項未執行的輕罪逮捕令，進而要求他下車。在此過程中萊特試圖開車逃跑，一女警情急之中開槍。當地警察局長說，他相信射殺萊特的警官本來打算使用電擊槍，而不是真槍。這名已經辭職的女警官被指控犯有二級過失殺人罪。

警察 明尼蘇達州 好萊塢

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