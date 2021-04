范欣攜手劉德華《七聖》打造東方英雄

好萊塢中生代華裔電影人范欣和他的團隊打造的「東方超級英雄」系列影片《七聖》,目前進入開拍前的最後準備階段。左二為范欣、中為劉德華。(Meadow電影公司提供)

好萊塢電影 概念,加上中國 元素和經典東方文化,好萊塢中生代華裔電影人范欣打造 「東方超級英雄」,與劉德華等人合作的系列影片《七聖》,目前進入開拍前的最後準備階段。

范欣表示,《七聖》以中國古典名著西遊記中的「齊天大聖」孫悟空爲核心,展開平天大聖牛魔王、覆海大聖蛟魔王、移山大聖獅駝王、通風大聖獼猴王、驅神大聖禺絨王、混天大聖金鵬等七大聖之間的較量。作為系列電影的第一部,家喻戶曉的經典人物孫悟空自然是最優之選。該片的特效製作團隊,由曾獲奧斯卡獎的好萊塢後期剪輯師John.P.Hughes擔任特效總監。

范欣早年就讀於英國倫敦電影專科學校(London Film Academy),在校期間參與《Spy Game》、《Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life》、《The Life & Death Of Peter Sellers》等三部好萊塢電影的製作。2004年回中國發展,從事電影、電視劇剪輯、製片、編劇和導演。2005年起專注電影製作和出品,推出《美猴王之真假孫悟空》、中美合拍電影《不期而遇》、《飛越老人院》等,先後獲北京大學生電影節表演藝術特別獎、長春電影節評委會特別榮譽獎、東京國際電影節「評委最愛的三部作品」獎;《老人願》、《時間的提示》和《青年》入圍2009年羅馬國際電影節主競賽單元。

兩年前,范欣在好萊塢創辦Meadow Films LA Inc.電影公司。他表示,目前除了為好萊塢打造具有中國元素和東方文化特色的電影,也同時啓動了新電影扶持計畫,通過好萊塢的明星資源,扶植有夢想和潛力的華人電影人。

范欣表示,將在今年9月開機的《七聖》,由劉德華擔任監製兼領銜主演,導演馬楚成,出品人、製片人白炎焱,他將擔任片子的出品和總製片人。