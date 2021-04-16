爾灣偷信賊出沒 39人受害、逮3嫌犯

爾灣警局逮捕三名涉嫌盜竊郵件嫌犯，分別為29歲的Emily Hernandez（左）Cruz-Guzman（中）Joshua Thompson（右）。（爾灣警局提供）

爾灣 市警局日前逮捕涉嫌在Portola和Arrowhead地區，盜竊郵件的嫌犯Joshua Thompson；並在13日早逮捕另兩名涉嫌在Montanas Este和San Joaquin地區盜竊郵件的嫌犯，27歲的Oscar Cruz-Guzman和29歲的Emily Hernandez。

警局公佈，12日下午3時左右，目擊者看到白色豐田汽車上一名成年男子，從Portola和Arrowhead地區的郵箱中竊取郵件。目擊者一邊騎自行車一邊追逐，另一名目擊者打電話向警局舉報。騎自行車的目擊者看到警察 後，指出可疑車輛駛離時的情況，警方之後攔截嫌犯Thompson，並在其前排乘客座椅發現成堆的郵件，確定他從爾灣及米慎維埃和（ Mission Viejo）39個不同的受害者偷走郵件，他因涉嫌盜竊郵件被捕，並押羈在橙縣監獄。

另一起逮捕發生在13日早5時左右，警員在Montanas Este和San Joaquin附近巡邏時，發現有車輛駛離該地區。警員攔停由嫌犯Oscar Cruz-Guzman駕駛的車輛，發現此人有與毒品 犯罪相關的逮捕令在身，警員對該車輛搜索後發現，車中有數封來自爾灣的兩名受害者的失竊郵件。

車上的一位女乘客Emily Hernandez擁有幾個主郵箱鑰匙。Hernandez因盜竊郵件，擁有盜竊工具和毒品而被捕。嫌犯Cruz-Guzman本身就有逮捕令在身，以及郵件盜竊，盜竊工具和毒品用具被捕。

警方提醒，郵件竊賊通常會尋找信用卡，或包含個人識別信息的郵件，以用於欺詐相關犯罪。請居民定期檢查郵件，以免成為受害者。