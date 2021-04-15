前洛縣警長李貝卡 5月19日提早出獄回家

一年前，成明萃送李貝卡前往監獄報到。圖爲李貝卡報到前，兩人在監獄附近留影。（成明萃提供）

因妨礙聯邦調查局(FBI)探員辦案，被判三年徒刑的前洛杉磯縣警局長李貝卡（Lee Baca），即將提早出獄返家。

「當李貝卡2020年10月申請提前出獄，我曾滿懷希望他能夠回家過聖誕節。但監獄 當時的第三波因疫情 提前釋放的長長名單中，沒有他的名字。現在他終於可以回家了」。前洛縣警局長李貝卡的妻子成明萃，日前在給好友們的一封信中平靜表示，3月12日，先生已被確認將獲提前釋放，預定5月19日從德州 的聯邦監獄回到洛杉磯的家，「這將是他一生最好的禮物」。

成明萃正為先生準備一套新的洗浴毛巾，「他在獄中的隨身行李，像一年前離開時那麽簡單」。成明萃在向好友們問候的同時，也感謝友人們一直給李貝卡極大的精神鼓舞，寄去書籍雜誌，陪伴他度過獄中寂寞。根據新冠疫情最新指南，李貝卡已符合服刑期過半可提前釋放的條件。李貝卡於2020年2月5日向監獄報到。

成明萃說，李貝卡已經打完兩針疫苗，可幫忙獄中的一些庭院工作。 和往常一樣，在禁閉期間，李貝克整天都在讀書，不過他對來自其他囚犯對話，導致的噪音變得難以容忍。 「幾乎每次我們打電話時，我都能聽到嘈雜的背景，有時我們需要對著電話大叫，才能聽到對方的聲音。有時他不得不待在浴室裡，或坐在水槽和馬桶上看書，希望得到更多的安靜」。

雖然無法忍受獄中人群大聲説話的噪音，但獄中還是有很多溫暖人情。李貝卡告訴成明萃，他在獄中盡心盡力，監獄主管也對他很好，常常分給他更多食物，特別是他最喜歡的冰淇淋。

監獄生活也是另類豐富多彩，而且大家都願意為改善身邊的生活環境而盡力。李貝卡告訴太太，因爲監獄營地很寬敞，他們可以自由開車，還要學會使用各種機器，如鼓風機、拖拉機、推土機、大卡車等，李貝卡和他的同伴們把沙子倒進一片空地，周圍圍上石頭，做成一個圓頂般金字塔，創造一個意想不到的漂亮場景。

從1999年結婚，李貝卡和成明萃共同生活20年，每年情人節也是他們特別值得紀念的日子。李貝卡對太太說，今年的2月14日那天，他監獄所在的地區下了大雪，風景美麗到令人想掉眼淚。天氣太冷了，包括員警在內，沒有人會去戶外活動，那天他不能像平常一樣到戶外勞動，反而有時間好好看看整個監獄。

李貝卡服刑的聯邦監獄位於德州安東尼(Anthony)，在新墨西哥州和德州邊界，2月中旬德州突如其來的冰凍天氣引起的大停電，所幸他們的監獄一切正常。