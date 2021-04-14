橙縣主要慈善家 張祥華夫婦、杜紀川夫婦列名

橙縣商業周刊今年慈善捐款特刊選擇華裔慈善家張祥華、王翠玲夫婦及李永基(Wing Lam)作封面。（本報記者/翻攝）

橙縣 商業周刊最近出版的2021年慈善捐款特刊中，列舉去年金額超過100萬的65筆慈善捐款，從餐飲業發跡的華裔張祥華夫婦，捐贈616萬給太平洋交響樂 團，排名第七；創辦金士頓公司的華裔杜紀川、孫大衛，爾灣加大 校友Lester Ng等人，也以超過百萬元單筆慈善捐款，列名橙縣主要慈善家行列。

根據橙縣商業周刊的統計，去年橙縣主要慈善捐款共有65筆，捐款總額達2億490萬，與前年相較，超過百萬元的捐款從61筆增加到65筆，但總金額卻比前年下降約一成，在65筆主要慈善捐款中，超過十筆是不具名捐款。2020年的慈善捐款以支持醫療、照護及弱勢學生居多，部分捐款人也採取了比較具有彈性的相對捐款，以提高主要慈善捐款的引導效應。

獲得最多捐款的非營利機構包括：爾灣加大、查普曼大學、霍格(Hoag)醫院基金會、富樂頓州大、CHOC兒童醫院基金會、太平洋交響樂團及Orangewood基金會。

華裔慈善家張祥華及王翠玲夫婦，去年底將靠近橙縣飛機場的一棟辦公大樓捐給太平洋交響樂團，這座辦公大樓內部面積約1萬5000平方呎，估計每年可為太平洋交響樂團省下15萬元租金。張祥華表示，身為第一代移民，他努力實現美國夢，並立志有能力一定要回饋社區。幾年前在爾灣市購得辦公大樓，重新裝修之後，其中一半已捐出成立橙縣音樂舞蹈學院，另外一半則在去年底捐給太平洋交響樂團，完成他的心願。

對抗新冠疫情的單位，成為去年不少慈善捐款的對象，華裔慈善家杜紀川夫婦捐給爾灣加大250萬元，其中有一半用來進行新冠病毒免下車檢測，及將普通病房改成治療新冠肺炎患者的隔離病房。由杜紀川與孫大衛創辦的金士頓科技公司，也捐出200萬元給霍格醫院基金會作為對抗新冠疫情之用。

爾灣加大畢業生Lester & Vani Ng夫婦捐出200萬元給該校生物學院，用來協助國際學生適應美國大學的新環境。爾灣加大生物學院的國際學生中，近八成是來自中國的留學生。