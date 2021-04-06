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亞凱迪亞竊賊多 偷汽油、偷眼鏡、偷球桿

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞（Arcadia）警局近日接到多起盜竊報警電話，包括民宅入室盜竊和商業盜竊等，盜竊內容五花八門，有盜竊汽油，盜竊眼鏡和汽車催化轉換器、高爾夫球桿等。（亞市警局臉書）
亞凱迪亞（Arcadia）警局近日接到多起盜竊報警電話，包括民宅入室盜竊和商業盜竊等，盜竊內容五花八門，有盜竊汽油，盜竊眼鏡和汽車催化轉換器、高爾夫球桿等。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞（Arcadia）警局近日接到多起盜竊報警電話，包括民宅入室盜竊和商業盜竊等，盜竊內容五花八門，有盜竊汽油，有盜竊眼鏡和汽車催化轉換器、高爾夫球桿等。

3月22日下午2時44分，在東Foothill 100街區一個停車場發生盜竊案，受害人說他將高爾夫球袋留在停車場，之後離開。但當他回來時，所有的東西都沒了。

24日中午12時11分，南第三大道1900街區一處住所發生企圖住宅入室盜竊。當兩名嫌疑人踢門進入室內時，受害者當時在家中。在前門雙方照面時，受害者發出尖叫，嫌疑人逃到一輛白色的四門轎車上離開。

25日，中午11時56分，西Duarte路1100號街區發生汽車盜竊，受害人說她的汽車催化轉換器被偷。車輛是2003年的本田雅閣（Honda Accord）。

3月26日上午7時30分，東Live Oak道60號的Golden Years發生盜竊。調查顯示一名不明嫌犯進入停車場，從公司的五輛汽車中偷走汽油。監控錄像顯示嫌犯是一名不知名男性，穿著深色夾克，袖子上面貼著補丁。他戴著深色帽子和口罩。

26日上午8時20分，Huntington大道1245號的Walter M. Fierson MD診所發生商業盜竊，調查顯示診所前門窗戶被打碎，辦公室被洗劫一空，嫌犯偷走了計算機和幾副眼鏡。

汽車 亞凱迪亞 本田

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