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洛市警長摩爾首訪華埠 鼓勵民眾商家遇案應報警

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯市警察局長摩爾（左二）、局長助理趙一龍（左一）1日在羅省中華總商會主席莊佩源（右一）陪同下走訪華埠，沿街瞭解近期仇恨犯罪對華人和亞裔社區、商家和民眾的影響。（莊佩源提供）
洛杉磯市警察局長摩爾（左二）、局長助理趙一龍（左一）1日在羅省中華總商會主席莊佩源（右一）陪同下走訪華埠，沿街瞭解近期仇恨犯罪對華人和亞裔社區、商家和民眾的影響。（莊佩源提供）

洛杉磯市警察局(LAPD)局長摩爾（Michel Moore） 、局長助理趙一龍（Danny Chao）1日在羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong） 陪同下走訪華埠，沿街了解近期仇恨犯罪對華人亞裔社區、商家和民眾的影響。摩爾承諾會盡一切努力保護好華埠及華人社區的安全，他同時鼓勵民眾和商家無論大小的仇恨犯罪，都應報案，構築全社會抵禦攻擊亞裔仇恨犯罪的城牆。

洛杉磯市警察局長摩爾、局長助理趙一龍1日在羅省中華總商會主席莊佩源陪同下走訪華埠...
洛杉磯市警察局長摩爾、局長助理趙一龍1日在羅省中華總商會主席莊佩源陪同下走訪華埠，沿街瞭解近期仇恨犯罪對華人和亞裔社區、商家和民眾的影響。（莊佩源提供）

摩爾一行走訪了百老匯和希爾等華埠主要大街上的百貨店、餐館、金鋪、參茸行、水果攤，商家對警方的走訪感到意外、親切和歡迎。不少商家表示，洛市警察局長親自到社區走訪，多年來第一次。

摩爾表示，他非常關心華埠治安及亞裔社區的生命和財產安全，尤其目前許多地區的亞裔和華人受到仇恨犯罪和事件衝擊，他希望實地了解華埠商家和民眾的情況和需求，在警力配置和巡邏頻率等方面給與更多的配合和援助。

摩爾沿途走訪數十戶商家，聆聽商戶對警員工作表現及服務態度的意見和建議。 大部分商戶對洛市警局的服務精神及專業態度表示滿意。 一華人商家表示，最近華埠街上有罪案發生，轄區警員不到五分鐘就趕到現場處理，讓大家安心。部分商家和民眾也同時表達對附近地區流浪漢增多的關切。

洛杉磯市警察局長摩爾、局長助理趙一龍1日在羅省中華總商會主席莊佩源陪同下走訪華埠...
洛杉磯市警察局長摩爾、局長助理趙一龍1日在羅省中華總商會主席莊佩源陪同下走訪華埠，沿街瞭解近期仇恨犯罪對華人和亞裔社區、商家和民眾的影響。（莊佩源提供）

摩爾承諾洛市警局會盡一切努力保護好華埠及華人社區。 高級警官趙一龍和相關高層已計畫安排和調派更多巡邏車及步行警員巡邏華埠，對亞裔社區加以特別關注。

莊佩源告訴摩爾，過去一年，新冠疫情對華埠商家衝擊嚴重，華埠的商鋪、菜販、餐廳、旅遊業界生意都受到極大影響。疫情前華埠生意相當不錯，尤其是周末和假日遊人如織，但疫情之後非常冷清，偶然只看到一些本地居民和遊民，不少店鋪被迫關門，加上仇恨亞裔罪案增加，更多亞裔不敢出門，商家生意雪上加霜，希望透過警方力量，給華埠更多的安全保護，還民眾和商家信心。

趙一龍表示，民眾看到犯罪發生或犯罪發生在自己身上，請立即撥打911通知警方。他鼓勵民眾多與警方聯繫溝通，警民合作，才是保護自己的最好方法。

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