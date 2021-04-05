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洛城新語／9年刑期減為1年 惡法須遏止

洛城新語

加州東灣選出的州參議員斯金納(Nancy Skinner)提出SB-82法案，把加州刑法的搶劫罪(robbery)與偷竊罪(theft)重新定義，若干原本屬於重罪(felony)的搶劫行為，改列為偷竊輕罪(misdemeanor)，刑期從原本的最多九年，變成一年以下，堪稱2014年加州第47號提案的「升級版」，而且打算藉著民主黨人，在參眾議會超過三分之二席次的超級多數，霸王硬上弓，再送交同是民主黨籍的州長簽署。

簡言之，SB-82就是一部惡法，必須阻止。

第一，SB-82是刻意的立法怠惰。它重新定義加州刑法PC-211搶劫罪，卻不修改搶劫罪條文，反而用「鋸箭法」，只修改PC-486竊盜罪條文，硬把PC-486改成三種類別，一是950元以上的重竊罪(Grand Theft)，二是950元以下的一級小偷罪(Petty Theft 1st degree)，三是不屬於一級小偷罪定義的二級小偷罪(Petty Theft 2nd degree)。

然而PC-211構成要件與PC-486一級小偷罪基本上相同，差別只在於後者適用於950元以下，且未使用致命武器，或未使人嚴重受傷，兩者卻分屬不同法條。但PC-486的非暴力重竊罪定義並未隨之更動，形成一則法條裡有三種不同類別犯行的矛盾規定，擺明了是故意不去動PC-211，想要暗渡陳倉。

第二，SB-82是刻意的草菅人命。未來的PC-486一級小偷罪規定，只要未使用致命武器(deadly weapon)，「或」未使人身嚴重受傷(great bodily injury)，刑期都是一年以下的輕罪。這個「或」意指兩者只要有其一即是輕罪。依條文字面上的意思，即便嫌犯持致命武器，如果未造成被害人嚴重傷害，也視同輕罪，反之亦然。

再者，但該法案並沒有定義什麼是「重傷」與「致命武器」。非得被害人中槍、挨刀、斷手斷腳才算是「重傷」嗎？如果以棍棒、石塊、鐵鍊等攻擊被害人，誰能保證不會「受重傷」？這不是草菅人命是什麼！

第三，SB-82只關切罪犯的權益，不理會百姓的生命財產安全。47號提案當年「化名」為「安全鄰里與學校法案」(Safe Neighborhoods and Schools Act)矇騙選民過關，但結果是，加州只有監獄囚犯變少，但財產犯罪並沒有變少。如今民主黨人又提出SB-82，真是欺人太甚，應予嚴厲譴責。

民主黨現在被部分進步派人士把持，頭號「戰將」之一就是洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)與SB-82的提案人參議員斯金納。賈斯康正是當年47號提案的作者，而斯金納則是47號提案的重要支持者。加州正被這些「左棍」民主黨人帶往錯誤的方向，大家不能坐以待斃，保衛自己的生命財產安全，必須奮起反抗民主黨左棍人士，繼續荼毒加州百姓。

加州 民主黨 參議員

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