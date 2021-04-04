民眾到偏僻處ATM提款 須觀察是否安全

假ATM鍵盤，內置無線電傳輸模塊，會記錄顧客輸入的密碼。（洛縣警局提供）

目前各類犯罪手段層出不窮，ATM機取款被人跟蹤搶劫、刷卡機被動手腳 、銀行卡信息輕易洩漏，面對這樣的處境，消費者該怎麼自我防範？

「當你刷卡消費時，如果覺得怪怪的，就一定要相信自己的直覺。」北加州非營利性組織「消費者行動」社區外展部經理張毓潔提醒消費者，一旦發現任何異樣，一定要馬上報警，不能等待。

張毓潔還說，在銀行ATM機取款時，要時刻注意觀察周圍環境，特別是在一些僻靜的地方，有可能旁邊早有人埋伏等著搶劫，「觀察確定周圍環境是否足夠安全，這要成為消費者的基本準則。」

張毓潔特別指出，在針對亞裔仇恨犯罪的大環境下，很多亞裔民眾都小心翼翼，會選擇去銀行內櫃台提款，而不是在外面ATM上取款，這個風險相對會少很多。

「有些人生活壓力大或者馬虎，不去核實自己每月銀行帳單 ，這不是個好習慣。」張毓潔提醒消費者要每月查看帳單，她說，一些華人因為英文不好也忽略查看帳單，但是個人銀行信息一旦被盜用，發現越早個人責任就會越小。

「比如信用卡，在收到帳單60天內，若發現問題馬上報告銀行，基本上不用承擔個人損失的責任，但如果超過60天，責任就會變大，處理也很麻煩。」

同時，張毓潔提醒消費者，疫情以來，跟新冠有關的各類詐騙 也是防不勝防，各類電話詐騙、網上詐騙層出不窮，「有很多魚目混珠的詐騙網址，讓消費者以為自己進的是合法網站，其實不然，使用時要仔細辨別。我們在享用高科技的同時，一定要加倍警覺。」

此外，對於失業金 的一些詐騙案例，張毓潔指出，很多人收到失業金銀行卡時，沒有及時轉帳或取款，等到去拿時才發現錢早被他人取走，因為個人身分早就被盜用了。 「有些居民和別人共用信箱，銀行卡被盜用概率更大，就要考慮申請直接讓失業金轉入自己銀行帳戶，這是更安全的選擇。」

張毓潔還提醒消費者，不要存占小便宜心理，「就像疫情之初，有些地方賣很便宜的口罩和防護裝備，若有些事情好到你難以相信，那就要謹慎對待，經常是錢付出去了，東西卻沒收到，或者收到假冒偽劣產品。」