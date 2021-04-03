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FASCA春季月會「雙美研修」 品美食、學美姿美儀

橙縣訊
當天現學現做鳳梨披薩。（圖右起）諮詢導師胡佳惠及張珮鑾、副會長鄭有謙及學員潘彥君、杜貞儀。 （橙僑中心提供）
當天現學現做鳳梨披薩。（圖右起）諮詢導師胡佳惠及張珮鑾、副會長鄭有謙及學員潘彥君、杜貞儀。 （橙僑中心提供）

海外青年志工橙縣分會（FASCA）日前在橙縣華僑文教服務中心舉辦春季現場、線上雙軌培訓月會。當天活動堪稱橙縣分會青年文化志工的「雙美研修」，既可現學現做美味的鳳梨披薩，又可接受台美第二公主胡愛美（Amy Hu）的美姿、美儀指導。

FASCA橙縣分會在橙僑中心舉辦春季現場、線上雙軌培訓月會。（二排右起）新聘諮詢...
FASCA橙縣分會在橙僑中心舉辦春季現場、線上雙軌培訓月會。（二排右起）新聘諮詢導師胡佳惠、橙僑中心主任蔣翼鵬、諮詢導師張珮鑾與青年文化志工們一起迎新春。（橙僑中心提供）

橙僑中心主任蔣翼鵬並介紹新聘諮詢導師胡佳惠，他表示，胡佳惠曾代表橙僑服務區返台參加「2019全球海外青年僑務論壇」表現優異，同時也是僑務委員會今年1月1日起橙縣地區新聘僑務促進委員。

諮詢導師張珮鑾指出，FASCA新生學員多為高中學生，新任諮詢導師胡佳惠以優秀校友的身分擔任爾灣加大（UCI）升學諮詢顧問，有助輔導學員未來升學規畫及領導才能培力。

同時張珮鑾感謝3月中旬FASCA學員及家長粉絲團主動連結親友團及僑校家庭，團購台灣鳳梨果乾，不到三天團購數量就超出預期箱數。張珮鑾表示，FASCA家族力挺台灣農產外銷品的高效率，令人感動又驚喜。

為推廣台灣水果農產品，FASCA橙縣分會會長林邦誠也好康道相報，分享僑委會寶島美果（2021 Taiwan Fruits Calendar）月曆下載鏈結。學員林詩旂介紹鳳梨的酵素成份及抗氧化營養價值，鼓勵大家多吃水果支持台灣果農。副會長鄭有謙及學員潘彥君則現場示範，如何利用鳳梨果肉製作夏威夷風味的披薩及鳳梨果餡烘培酥餅。

台美第二公主胡愛美（前排右）為青年文化志工們指導美姿、美儀。（橙僑中心提供）
台美第二公主胡愛美（前排右）為青年文化志工們指導美姿、美儀。（橙僑中心提供）

張珮鑾分享今年1月參加各地區FASCA諮詢導師線上會議，與其他分會諮詢導師交流的心得，期許學員透過培訓學習更多臺灣文化，也能培養青年大使的禮儀氣質。

此次月會介紹目前在波士頓就讀大學的蔡蕙宇，她曾在美國加州妙齡小姐（Miss California- Preteen）摘冠，並奪得2019台灣小姐第二名。當天春季月會邀請2019台灣小姐第二公主胡愛美擔任講師，分享選美期間培訓的甘苦、當選後擔任親善大使的社區服務。胡愛美也現場指導美姿、美儀，由會長林邦誠及學員杜貞儀示範端莊的站姿、坐姿、行走，及社交應對禮節。

會後，大家在歡樂氣氛下，分享台灣剛空運來美的團購美味鳳梨乾及鳳梨酥，張珮鑾還分享自己喜歡的水果食譜，包括鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨炒飯及鳳梨果乾刨冰等台式料理，以及時下流行的鳳梨酵素面膜。

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