世報理財講座 教你把退休金養大

世界日報「牛年理財系列」線上講座，將於4月3日（周六）上午10時舉行。

嚮往舒適又悠閒的退休生活嗎？生老病死是每個人必經過程，如何讓人生最後階段活得有尊嚴、有保障？世界日報「牛年理財系列」線上講座，將於4月3日（周六）上午10時，邀請專家探討「退休規劃-退休收入的靈活性」，分享如何創造彈性收入保障退休生活的自由、及退休生活的主要風險及應對方案。

投資 是養大退休金 的最佳辦法，不過投資有一定風險，如何巧妙避免應對風險，便是很重要的課題。瞭解稅務方面的知識也是另一個做好退休規劃的必要功課，達到一邊存錢一邊省稅的目的。以上都是許多人想要仔細瞭解的內容。

世報「牛年理財系列」當天將邀請律師兼會計師周恩明（Alan Chow）及紐約 人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家金東哲（Ryan Jin) ，細談稅務規劃對退休生活方式的影響、退休投資組合中如何分散稅務負擔、如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托、如何為參與資本市場的年金產品買保險等議題，提供民眾最多方面的退休規劃參考。高端財務規劃專家、紐約人壽副總裁孫東明屆時將擔任講座主持人。

民眾只要註冊講座即可參加$25 Amazon禮卡抽獎 (每場10名)，截止日期為4月2日。此項活動每月一場，總計共八場，禮卡總金額為3200元。註冊連結：bit.ly/3rZKo19，或掃描QR Code（見圖）參加。註冊完畢後會收到確認（Confirmation）的回覆，按照回覆信上的說明點擊或指示即可聽講。凡註冊並聽講者，就會自動加入八場講座結束後的大抽獎，每人$100禮卡，共12名。