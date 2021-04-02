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說好的追尋「兩黨一致」呢？

洛城新語

拜登「百日維新」，執政以來不斷推翻前任政策。3月31日更是宣布規模直追太空競賽的天價基建，向富人、企業「揮刀」，與川普時期的30年最大規模減稅政策大相徑庭。拜登增稅勢必遭共和黨人反對，加劇兩黨對峙。換一屆政府，就把前任政策推倒、甚至反著幹，這樣真的好嗎？

中國西漢時期，有蕭規曹隨之典故；政策延續與穩定，為「文景之治」與「漢武盛世」奠定基礎。如今美股政局，川普非蕭何，拜登也不是曹參；在經濟上，後者非但未承襲前制，反而致力於推倒重來，與東漢末年的政局多變，有幾分相似。

拜登上台不足百日，已提出1.9兆紓困與2兆基建案，花錢從不手軟。新聞發布會上，不忘點名中國，稱「有利於贏得與中國的競爭」。無獨有偶，中國政府月前也宣布投資10.6兆人民幣（約1.5兆美元）用於「新基建」。兩國疫後大搞基建不謀而合，頗有冷戰時期，美蘇太空爭霸之勢。

川普執政四年，提供雷根總統以來最大規模的減稅，大公司、富豪與共和黨保守派莫不蹈舞，舉手相慶。按照共和黨邏輯，減稅可以給公司更多盈利空間、吸引再投資以增加就業，提高社會整體福利。大規模減稅，還能藏富於民，增加需求刺激消費。政府手中的錢變少，對精簡機構、避免人浮於事，防止政府四處尋租有益。

不過民主黨人，則是另一種思維模式。他們認為，增加社會福利，特別是對種族與經濟弱勢群體進行補貼、平權，有助於減少社會貧富差距，促進社會公平；如此這般，何愁百姓不簞食壺漿，以迎王師。

拜登大規模加稅，雖然是出於民主黨意識形態考量，但更有迫切的現實需要。美國天價基建需要資金，而疫情以來不斷「直升機式」撒錢紓困，政府已債台高築，美聯準會收緊貨幣的壓力與日俱增。拜登若再印錢，推高國債收益率，提升全社會融資成本；美聯準會只能被迫加息，加上貨幣政策轉向，兩大宏觀調控手段同時收緊，泡沫化嚴重的美股不知能否承壓。

不能印錢，拜登只能揮舞加稅大刀，向富人取金蛋。而增稅計畫，勢必遭到國會共和黨人反對，加劇民主黨與共和黨之間的政治對立。儘管民主黨把持參眾兩院，天價基建計畫獲通過的機率不小。只不過換一屆政府，就把前任政策推倒、甚至反著幹，這樣真的好嗎？拜登競選總統期間及當選後，都信誓旦旦要追尋「兩黨一致」的政策，恐怕要漸行漸遠。

拜登 共和黨 中國

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