我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

世報「牛年理財講座」談退休規劃 可抽25元禮卡

【蒙特利公園市訊】
講座註冊二維碼。
講座註冊二維碼。

世界日報2021年將舉辦八場「牛年理財系列」線上講座，送出總值3200元的禮卡。講座每月舉行一場，第二場訂4月3日 ( 周六 ) 上午10時舉辦，主題為「退休規劃-退休收入的靈活性」。讀者只要在4月2日截止前，依照規定參與，就有機會中禮卡。歡迎有興趣的民眾積極參加。

此次講題的重點是： 退休生活的主要風險及應對方案。怎樣創造彈性收入保障退休生活的自由。退休投資組合中如何分散稅務負擔。稅務規畫對退休生活方式有何影響。 如何為參與資本市場的年金產品買保險。如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托。

主持人孫東明是紐約人壽保險公司副總裁，高端財務規畫專家，ChFC (特許財務顧問)，CLU (特許壽險核保師)。主講人Alan Chow(周恩明) 律師，是紐約人壽副總裁，高端市場規畫部執行顧問，法學博士、CPA 會計師。另一主講人Ryan Jin(金東哲) ，將講退休生活的主要風險及應對方案，他是紐約人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家， 紐約人壽21世紀時間膠囊基石內閣成員，MDRT TOT 全球百萬圓桌頂尖會員。

這場講座的讀者只要上網填問卷和註冊講座，即可參加25元Amazon禮卡的抽獎環節。凡是註冊及聽講者，可自動加入年底大抽獎，每人100元禮卡，共12名。第一場講座的中獎名單已出爐，民眾可上世界日報3月20日的B-3頁查詢。

填寫問卷連結： bit.ly/3cO3RLX ／點擊講座註冊連結：bit.ly/3rZKo19 或掃描註冊講座的二維碼， 或上YouTube點擊U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

填寫問卷的二維碼。
填寫問卷的二維碼。

退休 紐約 保險

上一則

50歲學油畫 方明漪大器晚成

下一則

SB82法案可溯既往 搶劫變盜竊 刑期9年變1年

延伸閱讀

紐約花旗球場提供75歲以上與照顧者 無需預約打疫苗

紐約花旗球場提供75歲以上與照顧者 無需預約打疫苗
仇視亞裔案件增 紐約東區聯邦檢察官增加調查資源

仇視亞裔案件增 紐約東區聯邦檢察官增加調查資源
台商回流 創造本土10萬職缺 紐約線上徵才

台商回流 創造本土10萬職缺 紐約線上徵才
世報、味全攜手 「我的媽媽」母親節繪畫賽 4.14截止收件

世報、味全攜手 「我的媽媽」母親節繪畫賽 4.14截止收件
味全「我的媽媽」母親節繪畫比賽 4/14截止收件

味全「我的媽媽」母親節繪畫比賽 4/14截止收件
紐約親子互助會 助民眾預約打疫苗

紐約親子互助會 助民眾預約打疫苗

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
在鳳凰城機場，美航班機的旅客為爭先下飛機打架。（視頻截圖）

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

2021-03-24 14:23
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
美甲店亞裔業者Jackie近日收到一封疑似是仇恨亞裔的黑函信件。（KTLA)

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

2021-03-25 20:33
艾塔迪納（Altadena）周一下午發生一起疑似家庭命案，一男一女兩兄妹疑似在家中被女子的兒子砍殺致死。（NBC 4）

60幾歲的南加兩兄妹被妹妹兒子砍死 友人Zoom全程看

2021-03-23 14:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形