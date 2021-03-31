世報「牛年理財講座」談退休規劃 可抽25元禮卡

講座註冊二維碼。

世界日報2021年將舉辦八場「牛年理財系列」線上講座，送出總值3200元的禮卡。講座每月舉行一場，第二場訂4月3日 ( 周六 ) 上午10時舉辦，主題為「退休 規劃-退休收入的靈活性」。讀者只要在4月2日截止前，依照規定參與，就有機會中禮卡。歡迎有興趣的民眾積極參加。

此次講題的重點是： 退休生活的主要風險及應對方案。怎樣創造彈性收入保障退休生活的自由。退休投資組合中如何分散稅務負擔。稅務規畫對退休生活方式有何影響。 如何為參與資本市場的年金產品買保險 。如何設計兼顧退休保障與遺產傳承的信托。

主持人孫東明是紐約 人壽保險公司副總裁，高端財務規畫專家，ChFC (特許財務顧問)，CLU (特許壽險核保師)。主講人Alan Chow(周恩明) 律師，是紐約人壽副總裁，高端市場規畫部執行顧問，法學博士、CPA 會計師。另一主講人Ryan Jin(金東哲) ，將講退休生活的主要風險及應對方案，他是紐約人壽洛杉磯分公司資深理財管理專家， 紐約人壽21世紀時間膠囊基石內閣成員，MDRT TOT 全球百萬圓桌頂尖會員。

這場講座的讀者只要上網填問卷和註冊講座，即可參加25元Amazon禮卡的抽獎環節。凡是註冊及聽講者，可自動加入年底大抽獎，每人100元禮卡，共12名。第一場講座的中獎名單已出爐，民眾可上世界日報3月20日的B-3頁查詢。

填寫問卷連結： bit.ly/3cO3RLX ／點擊講座註冊連結：bit.ly/3rZKo19 或掃描註冊講座的二維碼， 或上YouTube點擊U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。