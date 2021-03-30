美墨邊境難民營 新悲慘世界…盼拜登「給條生路」

聖地牙哥美墨邊界，來自世界各地難民等待庇護。（ABC）

美墨邊界的難民營，已成了另一個悲慘世界。上千名離鄉背井逾年的各國難民，盼望新上任的民主黨總統拜登能給他們一條「生路」，但目前看來情況不妙。

在美國川普與拜登政府對邊境 難民的政策下，美墨邊界的蒂華納（Tijuana）和墨西加利（Mexicali）上千名尋求庇護 者，被迫留在那裡，很多人已停留一年以上。來自世界各地難民的聚集地，充滿邊境衝突、親人分離、基本生活困難，甚至飽受暴力威脅，且無人陪伴的未成年難民，從2019年1月起大增。

聖地牙哥加大美國移民政策中心教授兼主任黃湯姆（Tom Wong，譯音）指出， 2019年1月至2月，邊境衝突增加31%。（ABC）

ABC7電視台深入聖地牙哥和蒂華納探訪，了解美國移民 政策如何影響來自世界各地的難民尋求庇護。聖地牙哥加大美國移民政策中心教授兼主任黃湯姆（Tom Wong，譯音）表示，根據聯邦海關與邊境保護局(CBP)統計，2019年1月至2月邊境衝突增加31%，2021年同期則增加28%。2019年5月的高峰，則有超過14萬4000次衝突。

「數據存在季節性」，黃湯姆說，當冬季結束天氣變暖時，南部邊境無證移民增加，執法人員的逮捕人數也增加。川普政府在疫情期間所實行的Title 42法規，拒絕大多數家庭和成年人，致使2019年1月至2月間，無人陪伴未成年無證者與去年同期增加三成。

在蒂華納難民營，有著各式各樣的悲慘故事。一名帶著三名孩子的母親，她和孩子遭受墨西哥跨國毒品集團迫害，逃離至美墨邊界。四名兄弟姊妹為了遠離尼加拉瓜政治迫害逃離當地。還有一位來自海地的難民，因2010年地震後失去工作，來到當地尋求庇護。

大多數尋求庇護者，已經等待一年或以上，這些人需等待移民程序的同時，留在墨西哥。

帶著三名孩子的Nicole說，她丈夫之前的工作是收割玉米，但被販毒集團招攬，為遠離威脅，她不得不帶著孩子逃離當地，「我們來自非常危險的土地，因為害怕離開那裡。」Nicole說，營地這裡的人大多友善，有時教會提供他們衣服、食物，但最大的問題是每當需要為手機充電時，需負擔10至15比索，去洗手間或淋浴也要付出巨大代價。

帶著三名孩子的母親，為遠離墨西哥販毒集團逃離家園。（ABC）

部分難民承受與親人分離的痛苦。18歲的William說，他們的母親在逃難的過程失蹤，他和他22歲的兄長照顧兩名未成年弟妹。

許多難民承受的暴力程度，比想像得高。在當地難民營中，有四分之一人表示曾歷經暴力或遭受暴力威脅。疫情的這一年，在墨西哥等待期間，幾乎每位尋求庇護者，都曾遭遇暴力威脅。

國土安全部近期表示，與過去20多年相比，西南邊境的難民愈來愈多，貧困和高暴力是讓他們遷徙的原因。川普政府削減援助，徹底拆除庇護系統和關閉相關設施，如今他們必須重建這些系統。

「我們應該記住，這些人是遭受迫害之後，來尋求庇護」，ABC報導指出，「至少我們應該給他們適當程序，聽聽他們的故事。」