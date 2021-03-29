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「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

打完疫苗 兩周後才有免疫力

洛城新語

新冠疫情肆虐加州已經逾一年，終於盼到疫苗供應大眾施打，各地新增確診人數與住院人數急劇下滑，比起1月間疫情最嚴重的時期，猶如天堂和地獄之別，疫情解除已見曙光，恢復過去正常生活在望。但大家仍然不可大意，切勿「為山九仞，功虧一簣」，如果最後關頭才染疫，就太不值得了。

目前在美國政府核准使用的疫苗有三種：輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson’s)，前兩者較早上市，必須要打兩劑，第一劑接種後，要在三至四周後才能接種第二劑。而第三種嬌生則只需要注射一劑即可。防疫專家強調，無論注射那一種疫苗，都必須在全部注射完成(輝瑞與莫德納第二劑、嬌生第一劑)之後的兩周，才能產生防疫效果。

雖然嬌生疫苗未來幾周會加速供應到各地，使具有免疫力的群眾大增，但防疫專家估計，必須要有85%人口注射疫苗，再加上兩周注射後的等待期，才能讓新冠疫情得到強力控制，因此保守估計，這個時間點可能在今年夏天才會出現。在此之前，大眾仍應提高警覺，不要在打完第一劑後就開始狂歡。

根據加州公共衛生局、洛杉磯縣公共衛生局統計，至3月26日為止，加州約4000萬人口中，約有28.7%打了第一劑疫苗，14%打完所有疫苗。洛杉磯縣約1000萬人口中，約有37.9%打了第一劑疫苗，12.3%打完所有疫苗。因此，不論加州或洛縣，理論上具有免疫力的人口，目前都還不到一成五，距離85%的集體免疫目標，還有很長一段距離。

再者，任何一種疫苗，都不可能達到百分之百的防護，上述三種疫苗，從研發到完成第三期人體試驗、聯邦政府審核通過，都比過去任何一種疫苗上市的速度快了好幾倍。因此近來可以看到媒體報導，有少數零星個案在注射完兩劑疫苗後，仍然被驗出確診。此外，這三種疫苗都是新冠變種病毒於美國大批出現之前研發上市，到底對變種病毒有多大效力，還有待驗證。但好消息是，防疫專家表示，只要完成疫苗注射，就算不幸感染新冠，致命率也會降到非常低。

隨著疫苗施打愈來愈普遍，除了防疫本身的效果，還有心理療癒的重要功能，為社會帶來正能量，大家在忍耐了一年多之後，終於看到了重生的希望。於是可以看到高速公路上的車流增加，餐館內開始出現堂食的客人，戶外用餐人潮也越來越多，歡聲笑語不斷，親朋友好間的聚會慢慢恢復，學校逐步重啟，一年不見的同學們又可以玩在一起。

但在絕大部分人口完成接種、新冠疫情危機真正解除之前，大家還是要戴上口罩、保持社交距離、勤洗手消毒，小心守住最後一道關卡。

疫苗 疫情 防疫

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