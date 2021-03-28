龍門客棧第3代鄺如卉 獲表揚南加優秀青年

2021南加優秀青年名單揭曉，洛杉磯華埠龍門客棧第三代鄺如卉（Jacquelynn Kwong）榜上有名。（鄺家提供）

南加州僑界慶祝青年節，特辦活動表揚華人子弟，2021南加優秀青年名單揭曉，洛杉磯華埠 龍門客棧第三代鄺如卉（Jacquelynn Kwong）榜上有名，並在28日（周日）接受頒獎。三代人在美國打拚，鄺家與有榮焉。

由羅省中華會館主辦、加州台灣同鄉聯誼會協辦的南加州僑界慶祝青年節表揚優秀青年活動，28日將採視訊線上舉行，會中將頒獎有卓越成就的華裔青年，鄺如卉因個人優異表現入選。

説起長孫女榮獲此項殊榮，華埠龍門客棧第一代女掌門人、87歲的黃綺翠表示，長孫女從小乖巧，多才多藝，從洛杉磯藝術高中畢業後，鄺如卉前往東部一所女子大學就讀，畢業後再進沛普丹大學（Pepperdine University）法學院深造，目前在洛杉磯一家律師樓執業。黃綺翠說，長孫女不僅學業佳，還是溜冰和歌唱好手，曾經參與奧林匹克花樣滑冰比賽訓練，在洛杉磯市舉辦個人演唱會，此次入選南加優秀青年，又被羅省中華會館推薦參選僑委會海外十大傑出青年，全家好高興。

洛杉磯華埠龍門客棧創辦人黃綺翠（前右二）和先生鄺鉅鈿一家三代全家福。（鄺家提供）

鄺家第一代移民美國後，在洛杉磯華埠開設龍門客棧。鄺如卉的曾爺爺、黃綺翠的公公鄺植民為黃埔軍校第三期學員，黃綺翠的先生鄺鉅鈿早年從台灣中央警察學校畢業移民來美。作為前南加州中央警察學校校友會會長，鄺鉅鈿曾幫助很多台灣來美留學生，包括洛杉磯世界日報創辦早期，報紙每天從舊金山運抵洛杉磯，還曾得到夫妻倆的熱心相助，專門騰出客棧的房間存放每天南下的報紙，然後分發到南加各地。

生活在香港的黃綺翠和先生鄺鉅鈿1964年來美，「當時只有20多歲，創業好辛苦」。黃綺翠回憶，70年代中期的華埠非常冷清，華人不多，做生意非常艱難。她和先生一起在華埠百老匯大道開設「龍門客棧」，當時華埠幾乎沒有一家像樣的旅館，很多人也不知道鄺家開了新旅館，「生意不好，所以不敢多請人」，除了兩個小工外，裏裏外外都是夫妻兩人自己打理，「我自己常常一個人頂24小時，出去應酬和辦事都是先生負責」。三年後，客棧才見起色。20多年後，鄺家在華埠Hill街開了第二家龍門客棧，掛靠Best Western連鎖品牌，有聲有色。黃綺翠說，她的三個孩子小時候在旅館長大，前兩年先生在93歲高齡過世前，還經常回到客棧走走看看，對自己和太太經營起來的一片天地非常留戀。

鄺家大兒子鄺旭光南加大 經濟系畢業後進入銀行界，目前為Best Western連鎖酒店高管；女兒鄺一正（Kristine Kwong）在洛杉磯律師樓執業20多年後，兩年前獲聯邦最高法院法官推薦成為最高法院會員；小兒子則繼承家業，負責打理兩家龍門客棧。

「半個多世紀華埠變化天翻地覆」，黃綺翠表示，轉眼間，她變成了華埠最年長的老華僑。這些年華埠增加清掃隊和安全巡邏隊，每天都有兩三人的自行車巡邏隊巡邏，不但乾浄而且安全。「說起來很多人不相信，外族人很喜歡來華埠，住我們的旅館」。黃綺翠表示，也許是靠近洛杉磯市中心和史鐵波體育中心的緣故，不少來自全國各地的洽公人員和旅遊人士都喜歡下榻華埠，與當年一客難求的情景大相徑庭。