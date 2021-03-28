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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

亞裔仇恨犯罪 南加全僑和華洋民選官員同聲譴責

記者楊青╱洛杉磯報導
中華總商會主席莊佩源。（記者楊青╱攝影）
中華總商會主席莊佩源。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯羅省中華會館27日舉辦「譴責對美國亞裔歧視和仇恨犯罪」線上會議，南加州傳統僑社和台灣、韓華、越柬寮、越棉寮等社團及聖蓋博谷多個城市的華洋民選官員，共同向針對亞裔的仇恨犯罪和歧視發出怒吼，誓將提高警覺、遇事報案、推動立法、加强執法、平等教育等多管齊下，將仇恨和歧視趕出華人和亞裔社區。

將近100人參加當天上午視訊會議。除僑社代表外，國會眾議員趙美心、加州眾議員周本立、洛杉磯縣政委員會主席巴格、縣政委員蘇麗絲、洛杉磯市警察局副局長周寶來、阿罕布拉市長Sasha Renee Perez、鑽石吧副市長劉敏兒和市議員周柏華等，通過預錄視頻表達對亞裔社區的支持。聖蓋博市長廖欽和，市議員丁言愉，核桃市議員伍立倫等到會聲援。

廖美華表示，中華會館成立130周年，始終為捍衛華人僑民的平等權利、讓大家安居樂業不遺餘力。華人受到歧視和仇恨攻擊，中華會館不會袖手旁觀。中華會館27個僑團長期同各級民選官員保持緊密聯繫，現在華裔受到各種仇恨犯罪攻擊，中華會館聯絡各級民選官員討論如何保護華人安全，避免更大規模的仇恨攻擊事件發生。中華會館密切關注事態的發展，捍衛亞裔權益。她同時呼籲在目前仇恨犯罪情勢尚不明朗時，華人到戶外活動要注意安全。

趙美心、周本立、巴格等官員，分別通過錄影表達對亞裔仇恨犯罪和歧視的强烈譴責。趙美心呼籲全社會關注攻擊亞裔社區的仇恨犯罪。她表示，令人感到欣慰的是，目前全國各地都在逐漸行動起來，越來越多的人加入反亞裔仇恨犯罪的行列，包括在國會推動預防仇恨犯罪法案No Hate。

周本立表示，針對亞裔和華人的仇恨犯罪和歧視，一如當年的排華思潮和二戰後日裔集中營行動的延伸，今天亞裔還要為自己的安全擔心，這個現象沒有理由繼續下去了。他希望在加州議會推動反仇恨犯罪法案，包括增加亞裔仇恨犯罪的研究經費，幫助精神病患治療等等。

巴格表示，民眾遭到了一整年的疫情壓力，現在又面臨仇恨犯罪，對亞裔社區來說雪上加霜，這絕對不應該出現在這個國家。她呼籲大家團結一致面對仇恨犯罪，讓愛與善的亮光驅散仇恨的黑暗。蘇麗絲表示和亞裔社區站在一起，她鼓勵任何人遭遇任何仇恨犯罪和攻擊，都應該報警。

包括聖蓋博、羅斯密、阿罕布拉、鑽石吧和核桃等華人聚居城市的民選官員當天參與譴責行動。廖欽和表示，最近持續出現亞裔年長者受到攻擊的情況令人心痛，目前聖蓋博市已組成200多人的民間聯防隊在城市巡邏守望，未來不排除幫助周邊地區。丁言愉表示，聖蓋博市目前已與周邊警察局聯合起來，隨時通報情況，市民也在加强守望相助。反仇恨犯罪是一項長期的運動，希望在美國社區中真正做到人人平等。

核桃市議員伍立倫表示，雖然自己所在的城市安靜安全，但也要站出來為華人和亞裔發聲，希望所有歧視和仇恨亞裔和華人的行爲都真正成爲歷史。

汎美中華聯誼會秘書長張自豪表示，過去一年對亞裔的仇恨犯罪案子超過3800件，相信還有很多案件沒有報告，疫情不應是仇恨犯罪的藉口，華人必須團結起來爭取公正權益。

南加州大專院校聯合會會長郭文斌表示，亞裔和華人不是美國的過客，華人先民在從一個多世紀之前就開始在這裏居住，今天的華人同樣是這個國家的主人。他同時提醒華人社區特別注意正在發酵的SB 82、即建議950元以下的偷盜案和搶劫只要不携帶武器不造成重傷害，均為輕罪，一旦通過，亞裔將成爲最大的受害人，應該堅決反對。

聖蓋博市長廖欽和。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博市長廖欽和。（記者楊青╱攝影）
南加州大專聯合校友會會長郭文斌。（記者楊青╱攝影）
南加州大專聯合校友會會長郭文斌。（記者楊青╱攝影）
世界越柬寮華人社團聯合總會咨詢主委梁永泰。（記者楊青／攝影）
世界越柬寮華人社團聯合總會咨詢主委梁永泰。（記者楊青／攝影）
急難救助協會主席高啓正。（記者楊青╱攝影）
急難救助協會主席高啓正。（記者楊青╱攝影）
汎美中華聯誼會秘書長張自豪。（記者楊青╱攝影）
汎美中華聯誼會秘書長張自豪。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯市警察局副局長周寶來。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯市警察局副局長周寶來。（記者楊青╱攝影）
加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐。（記者楊青╱攝影）
加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博市議員丁言愉。（記者楊青／攝影）
聖蓋博市議員丁言愉。（記者楊青／攝影）
中華會館主席廖美華。（記者楊青╱攝影）
中華會館主席廖美華。（記者楊青╱攝影）
核桃市議員伍立倫。（記者楊青╱攝影）
核桃市議員伍立倫。（記者楊青╱攝影）

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