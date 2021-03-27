婦女遛狗無故被刺死 23歲西裔凶嫌落網

一名婦女在聖迪瑪斯孤山公園遛狗，竟無端被刺死。（NBC4電視台)

洛杉磯 縣凶案組26日證實，25日在聖迪瑪斯用刀刺死一名婦人和她愛犬的凶嫌，為23歲的厄普蘭（Upland）西裔居民Ricardo Saldivar。Saldivar在行凶之後因頭部受傷被警方送醫診治。目前他以謀殺和試圖謀殺兩項罪名被捕，保釋金200萬元，3月30日下周二過堂。

洛杉磯縣警察 局聖迪瑪斯分局25日下午接獲報案，稱該市的孤山公園（Lone Hill Park）附近有人呼叫求援。當時的報警電話中有婦女的尖叫聲。警員們迅速趕到現場後，發現一名60多歲的白人婦女受傷躺倒在地，身上多處刺傷，稍後宣布重傷死亡。一隻小狗躺在她旁邊，後來也受傷死亡。

調查人員表示，現場還有一名受害者30多歲的男性白人，也是現場的目擊者。他告訴警方，當時他穿過公園想去使用公共厠所。途中他看到一名手持刀子的西裔男子正向他走來，白人男子感覺不妙轉身就跑，西裔嫌犯快步追他，但不知什麽原因，凶嫌在追殺過程中突然改變焦點，轉向正在附近遛狗的白人婦女和她的小狗下手。

西裔凶嫌搶過婦女手中的狗繩，先是刺傷狗，然後刺向女性受害者。目睹此一過程，被追殺的白人男子撿起石頭砸向凶手並擊中凶嫌頭部，嫌犯一度被打昏。警方在現場發現一把刀，目前案子在進一步調查中。

警方呼籲知情者與洛杉磯縣警長辦公室凶案組聯繫323-890-5500，或打800-222-TIPS （8477）匿名舉報。