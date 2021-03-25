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被遺忘的美國農村唐人街 尹航搬上大銀幕

記者楊青／洛杉磯報導
早期華工當年在俄勒岡州南部卡斯卡特山脈密林間留下的「中國牆（Chinese wall）」。（尹航提供）
早期華工當年在俄勒岡州南部卡斯卡特山脈密林間留下的「中國牆（Chinese wall）」。（尹航提供）

華人女孩尹航（Evelyn Hang Yin）過去兩年裡走訪記錄美國西部農村裡的華埠 （Chinatown）和唐人街（China Alley），拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品，其中一組攝影作品和一部紀錄片「So Long, My Early Friends」，以藝術家的眼光尋找華人先民在美足跡，將那些被遺忘在鄉野村落的華人歷史重新展現在世人面前。

「2018年夏天，我在俄勒岡周南部的卡斯卡特山脈遠足，在茂密的樹林間發現一座齊人高、一眼望不到盡頭的石牆」，當地人稱為中國牆（Chinese wall）。他們告訴尹航，當年只有華人礦工會在金礦上一絲不苟地將堆出整齊的石牆，淘金熱時期的礦工大多是隨西進運動（Westward Movement）來到西海岸的東部人，而華人因無法購買採礦權，通常只能在白人已經開採過的礦區尋找遺漏、夾雜在石縫裡的金子。

之後兩年，尹航遍訪美國西部，尋覓和記錄農村中的華埠 。她說，很多人對舊金山、洛杉磯和紐約的華埠非常熟悉，但在中加州中央山谷和北加州的大山裡，同樣有很多曾經的華人聚集地，大多是華工19世紀中葉和末期淘金潮前後建立的，也是早期華人留下的重要歷史印記。許多華埠先後失火或人口流失，逐漸廢棄、拆除，保留下來的華埠彌足珍貴。

她發現在中加州佛瑞斯諾東南大約40分鐘車程的軒佛鎮（Hanford），有一座小小的華埠 。這條只有200尺長的唐人巷（China Alley）最早可以追溯到1877年，中國人當時為修建中央太平洋鐵路（Central Pacific Railroad）來到這裡，鐵路工程結束後留下務農，建立自己的宗祠（關帝廟）、學校、藥局、商店和賭場，在最艱難的「排華法案」時期，仍然創造了一片屬於自己的天地。

150多年後的軒佛鎮，等待尹航的是一群不講華語的年長當地人，和他們從祖先那裡聽來的數不盡的唐人巷故事。尹航說，疫情前，她幾乎每個月都會從洛杉磯開車三小時去那裡，和他們度過每月一次的關帝廟開放日，傾聽他們各式各樣的人生故事，同他們一起整理文物。當地人告訴她，20世紀初期，小鎮上生活過上萬名中國人，是當年美國僅次於舊金山最龐大的華人社區。但當年華人生活的故事，也因華人先民們的故去一次次被改寫，和小鎮上的人和事融爲一體，但若不是當地人，又有誰來守護這段歷史？

美國西部農村唐人街保存下來的照片記錄了當年華人在美西地區的生活情況。（尹航提供）
美國西部農村唐人街保存下來的照片記錄了當年華人在美西地區的生活情況。（尹航提供）

尋蹤探訪的經歷，尹航全部記錄在她的紀錄片「So Long, My Early Friends」中，同時以攝影作品的方式展出。她的作品獲得了Allan Sekula Social Documentary Fund資金支持，去年在Los Angeles Municipal Art Gallery的「Archive Machine」和New Wight Gallery的「Once More, With Feeling...」展映，並且獲得了Visual Communications電影學人獎。

尹航說，她從小就有導演夢想，在柏克萊加大學習政治和傳媒、寫了無數論文之後，發現自己業餘愛好的攝影，卻最能表達自己的思想，最終在洛杉磯加州藝術學院（CalArts）完成藝術研究生（MFA）課程，開始在攝影之外拍電影。

中加州谷地佛雷斯諾東南大約40分鐘車程的軒佛鎮（Hanford），有一個只有20...
中加州谷地佛雷斯諾東南大約40分鐘車程的軒佛鎮（Hanford），有一個只有200尺長的唐人巷（China Alley），當年華人在這裏建立了自己的宗祠（關帝廟）、學校、藥局、商店和賭場，在最艱難的「排華法案」時期仍然創造一片屬於自己的天地。（尹航提供）
尹航在過去兩年走訪和記錄美國西部農村里的中國城和唐人街，拍攝「Until We ...
尹航在過去兩年走訪和記錄美國西部農村里的中國城和唐人街，拍攝「Until We Meet Again At A Softer Place」系列作品。（尹航提供）
美國西部農村中的華人先民遺址。（尹航提供）
美國西部農村中的華人先民遺址。（尹航提供）

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