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千橡市燭光晚會 痛斥「中國病毒、滾回中國」

記者張宏╱洛杉磯報導
千橡市（Thousand Oaks）20日晚上450名民眾舉辦燭光晚會，悼念亞特蘭大受害者。（錢文絢提供）
千橡市（Thousand Oaks）20日晚上450名民眾舉辦燭光晚會，悼念亞特蘭大受害者。（錢文絢提供）

450名民眾20日晚上在千橡市（Thousand Oaks）舉辦燭光晚會，悼念亞特蘭大遭槍殺的受害者。參與人群不少是來自當地的亞裔高中生，他們勇敢站出來，分享他們在學校被霸凌和種族歧視的親身經歷，不願意再沉默。

千橡康谷文化協會前會長、領航基金會主席錢文絢表示，20日那晚來了450人，其中90%是亞裔，但也有從不同的非營利組織前來支持的非裔和白人。最讓她震驚的是有很多年輕高中生，願意分享自己被霸凌和歧視的經歷，一改亞裔默默努力，不愛吭聲的刻板印象。

她說，他們多是本地的高中生，很會講話、表達能力很優秀，這些孩子在學校已感受壓抑和不平等事件；像一個學生說在班上他被同學叫「中國病毒」。還有亞裔孩子被推倒被罵「中國病毒」、「滾回中國」。

錢文絢的女兒在俄亥俄州的同學，也被一個男生吐痰，喊中國病毒。聽到學生們分享這些經歷，讓她很訝異。因為他們所處的區是比較白人的區，亞裔比較少，且都是英文還不錯的高知識份子群體，竟然還發生這樣種族歧視事件，實在讓人震驚。幸虧經過這次，學生們也受到鼓舞，表示下次不會退縮。

這次活動得到各界支持，當地華人徐冰和徐欣負責組織聯繫，還有人捐款出錢印刷文宣、購買鮮花、蠟燭等，前後準備不到一周時間，且最初申請許可只申請100人，沒想到最後來了那麼多人。

錢文絢表示，第一次舉辦這樣的活動沒經驗，未來如果要做活動，要盡量聯合所有少數族裔，畢竟只叫華人影響有限。現在美國社會不僅是亞裔被仇恨的問題，而是亞裔的權益不斷被剝奪。以前華人形象都是默默努力，但民主主要看人口發聲情況，華人下一代小孩不能繼續沉默，要團結起來。雖然華人不可能像其他族裔那樣，天天往街上跑，但要在適當時刻發聲表達訴求，同時必須團結，如果無法抵制種族分裂，也要學習如何和不同族裔和平相處。

錢文絢的領航基金會宗旨就是提升華人在美國的地位，並創建領航高中委員會，義務工作人員英文增強班等，致力培養領袖人才和華人政治精英，教育小孩如何講話，希望將來能有亞裔入主白宮。

千橡市（Thousand Oaks）20日晚上450名民眾舉辦燭光晚會，悼念亞特...
千橡市（Thousand Oaks）20日晚上450名民眾舉辦燭光晚會，悼念亞特蘭大受害者。（錢文絢提供）

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