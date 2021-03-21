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洛杉磯鑽石獅子會 贈腦麻中心防疫物資

記者楊青／哈仙達岡報導
洛杉磯鑽石獅子會20日上午前往哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，向中心的數十名腦性麻痹重症患者捐贈一批防疫用品和日用物資，為他們平安度過疫情助一臂之力。（洛杉磯鑽石獅子會提供）
洛杉磯鑽石獅子會20日上午前往哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，向中心的數十名腦性麻痹重症患者捐贈一批防疫用品和日用物資，為他們平安度過疫情助一臂之力。（洛杉磯鑽石獅子會提供）

洛杉磯鑽石獅子會20日上午前往哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，向中心的數十名腦性麻痹重症患者捐贈一批防疫用品和日用物資，為他們平安度過疫情助一臂之力。

洛杉磯鑽石獅子會十多名獅友在會長裴映棋帶領下，當天上午來到位於哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，慈善慰問不同族裔的病患，獅友們帶去了大批的防疫用品和日用物資，包括毛巾、口罩、面罩、襪子和電池等等，其中活動召集人邱錫賢一家捐贈將近700條毛巾，副主席Channa Cheng捐助1900個口罩，會長裴映棋捐助740只面罩。今年也是洛杉磯鑽石獅子會第四年對該中心捐助慰問。

哈仙達岡的重性腦性麻痺中心居住的都是腦性麻痹重症病人，病患們基本生活不能自理，很多病患常年流口水、傻笑、或極度興奮或極度沉默，近70名病患中大多數為墨西哥裔和非裔。

裴映棋表示，洛杉磯鑽石獅子會是美國華人最大的獅子會，一個標桿性的社團，慈善活動未因疫情而中止。疫情期間，獅子會邀請洛杉磯警察局高級警探宣導防身安全，為山貓山火捐贈超過1萬元，參加世界獅子會兒童和平海報比賽，協助西部銀行舉辦百隻火雞和玩具慈善捐贈，舉辦學生演講比賽，關懷耆英捐贈4萬片口罩，關懷盲童，腦性麻痺患者等團體。鑽石獅子會還將在4月2日捐贈17萬隻鞋套給醫療單位。

洛杉磯鑽石獅子會20日星期六上午前往哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，向中心的數十名腦...
洛杉磯鑽石獅子會20日星期六上午前往哈仙達岡的重性腦性麻痺中心，向中心的數十名腦性麻痹重症患者捐贈一批防疫用品和日用物資，為他們平安度過疫情助一臂之力。（洛杉磯鑽石獅子會提供）

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