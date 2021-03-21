奧斯卡頒獎規模大縮水 嘉賓邀請名單大減 慶祝活動取消

將於4月25日登場的第93屆奧斯卡 頒獎禮規模大縮水，除了獲獎提名 人、極少數嘉賓及主持人外，其他的電影 界重量級人士，包括前奧斯卡獲獎者、前被提名者、資深電影人、美國電影協會資深會員等，今年都不在受邀之列。此外，奧斯卡頒獎儀式前後的各種午餐會、酒會、派對以及世界電影藝術和文化城市相關的慶祝活動也統統取消。

美國電影協會資深會員近日收到奧斯卡頒獎委員會通知，今年的奧斯卡頒獎儀式將如期4月25日舉行，頒獎委員會將在洛杉磯市聯合車站和杜比劇院設置奧斯卡頒獎典禮現場，直播當天的頒獎儀式。但委員會表示，因爲新冠疫情依然持續，所有獲獎提名人和嘉賓的健康都放在頒獎儀式之上。經過謹慎考慮，頒獎活動不得不大縮水，除獲獎提名人、極少數嘉賓及主持人外，不邀請其他人士參加現場直播儀式，包括傳統上出席的嘉賓都不邀請出席，以及傳統的年會會員彩票抽獎也取消。

此外，今年頒獎期間也不會舉辦任何現場活動，包括提名放映會、奧斯卡提名午餐會以及國際故事片提名人雞尾酒會等活動；短片、紀錄片、動畫故事片、國際故事片、化妝和髮型類的公共節目放映活動也取消。每年奧斯卡頒獎晚會之後的舞會等慶祝活動，以及同時在倫敦和紐約舉行的奧斯卡守夜派對，今年也全部暫停。

儘管如此，奧斯卡頒獎委員會徵召了傑西．柯林斯（Jesse Collins）、史黛西．謝爾（Stacey Sher）和史蒂文．索德伯格（Steven Soderbergh）三位資深電影人製作一場與眾不同的奧斯卡頒獎典禮，紀念過去一年電影業的非凡成就。

「今年的情況令人遺憾」，電影「印第安納的瓊斯」奧斯卡特技音效獎得主、好萊塢資深電影人理查安德森和太太張曼君表示，這將是他們30多年來第一次中斷參加奧斯卡頒獎典禮，只希望疫情快快過去，人民生活重返正軌，期待明年的奧斯卡共襄盛舉。