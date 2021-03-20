安大略爆炸案 警方再引爆60桶易燃物

到19日在安大略爆炸現場，警方進行地毯式排查。（記者楊青／攝影）

安大略市居民區煙花爆炸案後第三天，聯邦、縣和當地警方19日又引爆數十桶、從爆炸現場搜出的尚未爆炸的易燃易爆混合物，同時進行地毯式清掃，希望在周末之前將飛散到周邊數個街區的爆炸物、子彈、人體組織等全部收拾乾净。

停靠在街區的汽車被爆炸物炸穿玻璃。（記者楊青／攝影）

有關部門同時在受損民房上貼上紅色和黃色標簽。到19日傍晚，爆炸發生後被警方要求緊急撤離的附近近100戶居民依然未能回家。

由24名專家組成的排爆小組進行了三天的排查之後，警方19日上午進入爆炸現場，將該房屋後院存放的60多桶易爆混合物，放到八個特製大型鐵箱中引爆焚毀，每隔數分鐘一次巨響和濃煙，震撼整個社區。警方表示，這些易燃混合物在某些州雖合法，但在加州 不合法。警方同時在爆炸屋內發現一批子彈。

警方19日繼續處理16日發生的安大略烟花爆炸案，引爆尚未爆炸的大批商用煙花，同時進行地毯式清掃爆炸物、子彈、人體組織。（記者楊青／攝影）

在繼續引爆其他易燃物的同時，警方在爆炸現場周邊街道展開地毯式搜索，清理各種爆炸物。兩隻K-9警犬在警員帶領下，沿街搜索可能從爆炸現場飛出的人體組織。

爆炸現場的兩名死者，38歲的Alex Paez和20歲的Cesar Paez-Vasquez，兩人為堂兄弟。（NBC 4）

爆炸案發生在16日下午1時，破壞力超過警方預計，除了當天第一次大爆炸後，在之後的數小時内又發生了兩次較大規模的爆炸以及數次很小規模的爆炸。由於通過直升飛機在爆炸現場後院發現大批疑似易爆物，警方連日來行動非常謹慎，除了緊急撤離附近數個街區將近100戶住家，警方也直到19日上午才小心進入現場，並在現場搜到60多大桶沒有爆炸的易燃混合物。

從空中俯瞰爆炸現場。（NBC 4）

警方表示，這次爆炸案中死亡的兩名男子分別為38歲的Alex Paez和20歲的Cesar Paez-Vasquez，兩人是一對堂兄弟。發生爆炸的是Alex Paez的家，他的太太和三個孩子因當天正好外出，逃過一劫，堂弟Cesar Paez-Vasquez當天則是正好來訪，送了性命

警方稱，安大略市不允許居民私自燃放煙花爆竹，在家製作易燃物更是違法。過去一年，當地警方接到超過240起非法燃放煙花舉報。