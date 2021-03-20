我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

安大略爆炸案 警方再引爆60桶易燃物

記者楊青／安大略報導
到19日在安大略爆炸現場，警方進行地毯式排查。（記者楊青／攝影）
到19日在安大略爆炸現場，警方進行地毯式排查。（記者楊青／攝影）

安大略市居民區煙花爆炸案後第三天，聯邦、縣和當地警方19日又引爆數十桶、從爆炸現場搜出的尚未爆炸的易燃易爆混合物，同時進行地毯式清掃，希望在周末之前將飛散到周邊數個街區的爆炸物、子彈、人體組織等全部收拾乾净。

停靠在街區的汽車被爆炸物炸穿玻璃。（記者楊青／攝影）
停靠在街區的汽車被爆炸物炸穿玻璃。（記者楊青／攝影）

有關部門同時在受損民房上貼上紅色和黃色標簽。到19日傍晚，爆炸發生後被警方要求緊急撤離的附近近100戶居民依然未能回家。

由24名專家組成的排爆小組進行了三天的排查之後，警方19日上午進入爆炸現場，將該房屋後院存放的60多桶易爆混合物，放到八個特製大型鐵箱中引爆焚毀，每隔數分鐘一次巨響和濃煙，震撼整個社區。警方表示，這些易燃混合物在某些州雖合法，但在加州不合法。警方同時在爆炸屋內發現一批子彈。

警方19日繼續處理16日發生的安大略烟花爆炸案，引爆尚未爆炸的大批商用煙花，同時...
警方19日繼續處理16日發生的安大略烟花爆炸案，引爆尚未爆炸的大批商用煙花，同時進行地毯式清掃爆炸物、子彈、人體組織。（記者楊青／攝影）

在繼續引爆其他易燃物的同時，警方在爆炸現場周邊街道展開地毯式搜索，清理各種爆炸物。兩隻K-9警犬在警員帶領下，沿街搜索可能從爆炸現場飛出的人體組織。

爆炸現場的兩名死者，38歲的Alex Paez和20歲的Cesar Paez-V...
爆炸現場的兩名死者，38歲的Alex Paez和20歲的Cesar Paez-Vasquez，兩人為堂兄弟。（NBC 4）

爆炸案發生在16日下午1時，破壞力超過警方預計，除了當天第一次大爆炸後，在之後的數小時内又發生了兩次較大規模的爆炸以及數次很小規模的爆炸。由於通過直升飛機在爆炸現場後院發現大批疑似易爆物，警方連日來行動非常謹慎，除了緊急撤離附近數個街區將近100戶住家，警方也直到19日上午才小心進入現場，並在現場搜到60多大桶沒有爆炸的易燃混合物。

從空中俯瞰爆炸現場。（NBC 4）
從空中俯瞰爆炸現場。（NBC 4）

警方表示，這次爆炸案中死亡的兩名男子分別為38歲的Alex Paez和20歲的Cesar Paez-Vasquez，兩人是一對堂兄弟。發生爆炸的是Alex Paez的家，他的太太和三個孩子因當天正好外出，逃過一劫，堂弟Cesar Paez-Vasquez當天則是正好來訪，送了性命

警方稱，安大略市不允許居民私自燃放煙花爆竹，在家製作易燃物更是違法。過去一年，當地警方接到超過240起非法燃放煙花舉報。

加州

上一則

華裔女導演黃咏婷拍移民故事 獲北美影展青睞

下一則

Real Water鹼性離子水恐致肝炎下架 Costco有賣

延伸閱讀

安大略爆炸第三天 警方引爆大批煙花 撤離居民等回家

安大略爆炸第三天 警方引爆大批煙花 撤離居民等回家
安大略爆炸現場發現60箱未爆煙花

安大略爆炸現場發現60箱未爆煙花
旅客攜上膛手槍登機 夾8枚子彈

旅客攜上膛手槍登機 夾8枚子彈
安大略爆炸案毀80屋 100戶撤離

安大略爆炸案毀80屋 100戶撤離
安大略爆炸案 鄰宅被震 玻璃窗碎一地

安大略爆炸案 鄰宅被震 玻璃窗碎一地
南加安大略煙花爆炸案80個房子受損 警方地毯式調查

南加安大略煙花爆炸案80個房子受損 警方地毯式調查

熱門新聞

兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
Christine的親人在募款網站「GoFundMe」為其發起募捐。（GoFundMe）

加州2華女被撞死 都是獨生女…親友募款助其回中國

2021-03-17 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪