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橙縣角聲中心 幫助7歲華裔血癌女童尋找骨髓

記者王全秀子／爾灣市報導
7歲華裔女童圓圓因患急性骨髓細胞白血病急需骨髓移植，橙縣角聲中心舉辦免下車骨髓登記，幫助圓圓找到骨髓配型。（橙縣角聲中心提供）
7歲華裔女童圓圓因患急性骨髓細胞白血病急需骨髓移植，橙縣角聲中心舉辦免下車骨髓登記，幫助圓圓找到骨髓配型。（橙縣角聲中心提供）

7歲華裔女童圓圓（Lillian）患急性骨髓細胞白血病（AML）急需骨髓移植，橙縣角聲中心與亞裔奇蹟骨髓配型協會（Asians for Miracle Marrow Matches，簡稱A3M）合作，訂20日（周六）早10時至下午3時在爾灣市Tanaka Farms舉行免下車骨髓登記，幫助圓圓尋找骨髓配型。

圓圓出生在一個四口之家，哥哥3歲時被診斷出急性骨髓細胞白血病，圓圓的母親Cindy表示，當時哥哥經歷三輪化療，在醫師協助下迅速找到匹配骨髓移植，第一次移植後復發，第二次移植至今已七年，雖然癌症沒有復發，但留下後遺症。目前腎臟要做透析，視力不清晰，無法正常去學校上學，留在家中有家人的陪伴，病情較為穩定。

去年妹妹圓圓的臉色開始蒼白發黃，手臂上有出血點。鑑於之前哥哥的經歷，Cindy趕緊帶著圓圓前往急診室，最終確診和哥哥同樣的病症。Cindy表示，這是遺傳基因問題，只有做骨髓移植才能治癒。目前圓圓已經做完四次化療，醫生建議在家觀察等待合適的配型做骨髓移植。

7歲的圓圓（中）性格活潑開朗，因患急性髓細胞白血病，目前急需骨髓移植。（主辦方提...
7歲的圓圓（中）性格活潑開朗，因患急性髓細胞白血病，目前急需骨髓移植。（主辦方提供）

在美國骨髓庫中亞裔捐贈者很少，主辦方呼籲民眾註冊成為潛在骨髓捐贈者。民眾的愛心不僅有機會幫助到這位7歲的華裔女童，更有可能幫助更多華裔同胞。

橙縣角聲中心主任黄之怡（Sherry）表示，該中心與亞裔奇蹟骨髓配型協會合作多年，得知來自德州休士頓的圓圓急需骨髓移植，因此共同舉辦此次免下車骨髓登記活動，要求自願者年齡在18至44歲，自行棉花棒採集唾液，無接觸登記。屆時現場會有「A3M」指示牌入口，民眾抵達現場可透過手機簡訊發送「SaveLillian」至61474，然後填寫註冊表。工作人員會提供棉簽採集套組，民眾可在車中採集口腔唾液，然後在出口處將樣本交還給工作人員。活動地點：爾灣市Tanaka Farms（5380 3/4 University Dr., Irvine）。

或是網上登記成為骨髓捐贈志願者，民眾可上網註冊：join.bethmatch.org/SaveLillian，醫院會郵寄採集唾液樣本的工具，採集完畢後民眾再將樣本寄送給醫院即可。

亞裔 華裔 橙縣

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