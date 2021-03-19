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低技能難生存 加州夢漸褪色

編譯組／綜合報導 
加州土生土長的費奈洛，在新冠後決定舉家遷往德州。（ABC 7）
加州土生土長的費奈洛，在新冠後決定舉家遷往德州。（ABC 7）

加州自從1850年加入美國聯邦後，一路經過淘金熱、農工、娛樂，以及航太、高科技帶領的發展高峰，但進入2020年代，「加州夢」這個名詞卻似乎不再耀眼，特別是2018與2019兩年，人口幾近零成長，更是成為1900年以來的新低點。 

人口外移 但移民仍多

ABC電視台報導，進一步分析會發現這個新趨勢的更多細節：第一，雖然加州移往德州、亞利桑那、內華達州的人數飛快增加，但德州、紐約的人依然往加州跑。第二，雖然總人口幾近零成長，但移出的主要是國內人口，國外移民一直維持高水平，正好兩相抵消。

 

第三，加州出現越來越明顯的貧富差異。低收入、低學歷、低技能的人口越來越難存活，就像Cal Matters的記者赫波勒（Lauren Hepler）分析，單靠當服務生已經不可能在洛杉磯討生活了。 

科技新貴仍吃香 貧富差距明顯

但洛杉磯與舊金山等都會區，對於高收入、高學歷、高技能的人來說，卻依然是個好所在。夾在中間的中產階級，如像洛杉磯加大（UCLA）特聘教授史托波（Michael Storper）所說，除了加州都會區，他們還有很多地方可去。 

史托波強調，加州接下來得面對兩個事實。第一是，加州已經進入成熟期，發展速度不可能再像德州或亞利桑那一樣；第二是貧富差異會越來越明顯，畢竟加州越來越不適合一般人居住。

德州房價低 加州人想搬家

加州土生土長的費奈洛（Stephanie Fornaro）去年決定舉家搬到德州。她說她在加州住了35年，從未想過到外州生活，但是先生經商，希望換個對商業更友善、稅金與房價更低的地方，不過一直沒有定案。 

但新冠疫情成為決定性因素。費奈洛說，疫情後，小孩都遠距上課，而且女兒覺得學習效果不好，所以成為決定性因素。不過她也說，搬家最大的優點就是，在德州他們能夠買棟湖濱住宅，「­這是在加州絕對不可能的事」。 

加州的高科技高收入人才仍然吃香，但貧富差距將成為未來的重要議題。（ABC 7）
加州的高科技高收入人才仍然吃香，但貧富差距將成為未來的重要議題。（ABC 7）

加州 德州 洛杉磯加大

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