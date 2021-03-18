我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

求助反害命 抑鬱症親人持刀遭警擊斃

記者啟鉻╱綜合報導
東洛杉磯男子遭警方擊斃，死者家屬後悔尋警幫助。（FOX11)
東洛杉磯男子遭警方擊斃，死者家屬後悔尋警幫助。（FOX11)

洛杉磯縣警局近日受到東洛杉磯一家居民指控，居民聲稱他們在絕望時撥打警方電話求助，結果是自己親人在警察槍口下喪生。

據福斯電視台（FOX11）報導，這起槍擊案發生在14日（周日）午後2時許，有目擊者用手機錄下整個過程。據稱的受害者是35歲男子奧達茲（David Ordaz Jr. ），他是三個孩子的父親，患有長期抑鬱症。事發前出現自殺傾向，他的姊姊前來幫助。姊姊說，她開車與弟弟奧達茲到當地醫院，但弟弟卻不敢離開汽車。於是她返回弟弟在東洛杉磯的住處，並撥打電話向縣警局求助。

她告訴FOX11記者，她非常後悔向警方求助。在手機錄製視頻中，看到奧達茲右手持刀，站在住家附近的人行道上。姊姊表示，當時奧達茲被數名警員包圍，家人也一再懇求奧達茲將刀丟掉。

洛縣警局表示，奧達茲拒絕服從警方命令，警方為避免意外，首先向對方發射非致命電擊彈，隨後視頻顯示奧達茲絆倒或要逃跑，這時警員向他開槍，受害者身中數發子彈。35歲的奧達茲撲倒在地上。送醫後宣布不治。

他姊姊在接受FOX11採訪時表示，醫師說奧達茲死亡或與子彈擊中心臟有關。她確信警方過度使用武力，並諮詢相關律師。洛縣警局也表示，對這起槍擊案正在調查中。

洛杉磯 洛縣 手機

上一則

視頻歧視露餡 洛杉磯檢方查退休警探370案

下一則

E提案失敗 聖瑪利諾學區裁40多名教職工

延伸閱讀

南加各界華洋人士齊聚 譴責仇視亞裔行為

南加各界華洋人士齊聚 譴責仇視亞裔行為
手機視頻泄露「天機」 洛杉磯退休警探涉種族誹謗被查

手機視頻泄露「天機」 洛杉磯退休警探涉種族誹謗被查
家人想幫他未果 絕望時叫來警察 卻因手執刀被擊斃

家人想幫他未果 絕望時叫來警察 卻因手執刀被擊斃
葛謨悼念亞特蘭大槍擊案死者 譴責仇恨亞裔犯罪

葛謨悼念亞特蘭大槍擊案死者 譴責仇恨亞裔犯罪
洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全

洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全
兩劫匪行搶 反遭擊斃

兩劫匪行搶 反遭擊斃

熱門新聞

首次報稅的職場新人最好儘早報稅，以利早點取得1400元。（本報檔案照）

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

2021-03-11 21:40
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

仇恨犯罪？2華女遭撞、拖行100米 送醫不治

2021-03-17 02:20
阿偉三年前被人用利器刺傷。（本報檔案照）

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

2021-03-12 21:20
喪生的女子Avakian。（社交媒體圖片）

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

2021-03-14 15:45
兩名剛剛大學畢業的華裔女子日前晚間在雷克伍過馬路時發生車禍，不幸遇難身亡。（Annie提供）

剛大學畢業的南加2華女 過街遭撞拖行身亡

2021-03-16 22:12
因一字之差，趙婷被推向舆論深淵。（Getty Images）

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

2021-03-10 21:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪