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搶劫重罪變盜竊輕罪 華人怒吼：堅決反SB82法案

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號法案。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商會、商戶、居民，13日舉行記者會，大聲抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並強烈反對SB82號法案。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會與大批華埠商戶、居民，13日舉行記者會，強烈抗議近期針對亞裔社區的暴力犯罪，並向社區和媒體傳遞強烈訊息，堅決反對州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出、將搶劫重罪變成小偷輕罪的SB82號法案，認為法案是縱容和鼓勵犯罪，懲罰受害者。

華埠商會主席陳錫澎表示，按法案，只要沒使用致命武器或不造成嚴重傷害，就是小偷罪，而非搶劫。在亞裔面臨無端暴力仇恨犯罪之時，將意味著罪犯可傷害受害者，讓他鼻青臉腫，致鼻子出血、眼圈黑、瘀傷、扭傷和其他類似的傷害，卻最多只受輕罪指控。

按此標準，最近一名亞裔老人在舊金山洗衣店遭到暴力襲擊、被搶走數百元，僅是輕罪小偷。法案還追溯以往，讓很多被判搶劫罪的人提前釋放出來，危害更多人。一級小偷罪最高判處一年監禁，在實際操作中，會不到一年就釋放。如類似罪行被定義為輕罪，考慮到檢察官要忙著起訴謀殺等重罪，輕罪可能都不一定被起訴。「斯金納說，法案可以為加州省錢（監獄等費用），卻讓受害者和家人埋單付出代價。」

華埠金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）說，疫情爆發，警力不足，華埠治安堪憂。有人到商店搶劫，有人搶走婦女手提包，人心惶惶。市民Wendy甚至一個月內遭遇三次搶劫，SB82明顯縱容犯罪，華人一定要團結起來大聲反對。

市民余佩玉（Cheryl Ho）說，不希望嫌犯以小偷的罪名脫身，卻犯下嚴重罪行，甚至殺死另一個受害者。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，堅決反對縱容犯罪的SB82法案。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，堅決反對縱容犯罪的SB82法案。（記者劉先進／攝影）
華埠金寶石餅店東主傅宏基（左一）還拉著一月遭三次搶劫的市民Wendy（左二）現身...
華埠金寶石餅店東主傅宏基（左一）還拉著一月遭三次搶劫的市民Wendy（左二）現身說法，痛斥華埠罪案飆升。（記者劉先進／攝影）

華埠 亞裔 暴力犯罪

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