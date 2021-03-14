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「培訓時被性侵」前員工告熊貓快餐 公司認真對待此事

【洛杉磯訊】
熊貓快餐遭前員工提告性侵犯，惡劣的工作環境和故意造成精神困擾。（取自熊貓快餐官網）
熊貓快餐遭前員工提告性侵犯，惡劣的工作環境和故意造成精神困擾。（取自熊貓快餐官網）

總部位於洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的連鎖餐廳「熊貓快餐」（Panda Express ），月前遭聖塔克拉瑞塔市（Santa Clarita）分店的一名前僱員提告，這名23歲女性員工，在2019年參加宣稱是熊貓快餐贊助的培訓研討會上，被要求脫下內衣並擁抱部分同事，以進行「類似教派組織的儀式」（cult-like ritual），遭到性侵害。熊貓餐廳集團主管表示，公司認真對待這名婦女的指控，已進行調查。

這名女性被告在洛縣高等法院向熊貓餐廳集團提起訴訟，尋求未指定的賠償。據「南加州新聞集團」（Southern California News Group）報導，這位23歲的女性控告熊貓餐廳集團，位於畢柯立維拉市（Pico Rivera）的Alive研討會和教練學院（Coaching Academy）也一併被告，指控他們造成原告被性侵犯、惡劣的工作環境、故意造成的精神困擾。

熊貓集團表示，該公司認真對待這名婦女的指控，但Alive研討會和教練學院是第三方組織，熊貓公司也沒有任何控制權。儘管他們始終鼓勵個人成長和發展，但熊貓集團沒有也從未要求，任何員工參加Alive研討會、教練學院培訓，從而獲得晉升機會。主流媒體聯絡「Alive Seminars」研討會的負責人，但沒有得到回覆。研討會網站顯示，該公司致力於人類發展和自尊，價值和領導力的改善。

性侵 加州 洛縣

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