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聖蓋博華人 組社區自衛隊 25日邀聖市警長哈里斯培訓

記者王全秀子／聖蓋博市報導
聖蓋博市華裔居民組建安全社區自衛隊，將邀請聖市警局局長指導培訓。（取自聖蓋博警局臉書）
聖蓋博市華裔居民組建安全社區自衛隊，將邀請聖市警局局長指導培訓。（取自聖蓋博警局臉書）

自新冠疫情爆發以來，全美各地歧視亞裔思潮浮現，尤其近日針對亞裔暴力攻擊案件激增。為加強社區治安，保護居民和商家安全，華人聚居的聖蓋博市（San Gabriel）有30位華裔居民自發成立社區安全自衛隊，邀請聖蓋博市警局局長哈里斯（Eugene Harris）25日下午在當地史密斯公園（Smith Park）指導培訓。

聖蓋博市華裔副市長廖欽和表示，暫時未聞警局報告該市發生攻擊亞裔暴力事件，但聽聞鄰居城市已有發生。譬如長者夫婦在戶外遛狗被白人青年拿著斧頭追趕，又或是有男性華裔的指頭被砍斷，甚至是華人經營的幼稚園大門遭潑糞。他不希望聖市發生類似案件，尤其當下全美各地都有歧視亞裔暴力案件發生，居民們應該居安思危。

廖欽和指出，社區安全自衛隊類似鄰里守望相助性質，自衛隊巡邏主要住宅社區和商家，譬如聖蓋博市主要幹道如山谷大道（Valley Blvd）、聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）、Las Tunas大道。社區成員平日去銀行，超市或餐館，開車路過商街時可以留意身邊是否有突發事件，譬如皮包被搶，汽車車窗打破，或是更嚴重的暴力事件。

他希望透過組建社區安全自衛隊，對不法分子造成一定威懾。因考慮到自衛隊成員均是普通市民，未受過專業訓練，因此邀請聖市警長哈里斯培訓，讓民眾知道巡邏時的注意事項，同時警民之間互相交流，攜手防衛社區安全。

廖欽和仍強調，民眾看到犯罪案件還是應該首先報警撥打911，或聖蓋博市警局626-308-2828，切記不要以身涉險，不希望傷害到居民。不諳英文的華裔居民也可以撥打其個人電話：626-429-6763。

廖欽和表示，活動對象不僅限於聖蓋博居民，歡迎其他有興趣者參加，屆時現場會提供中文翻譯，以及點心飲料及安全背心。聖蓋博市史密斯公園Smith Park地址230 Clary Ave。

聖蓋博 亞裔 華裔

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