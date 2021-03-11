華美博物館《兒童故事時間》12日講華裔文化

華美博物館《兒童故事時間》將於3月12日下午4時舉行，本期內容環圍繞著華裔文化。（華美博物館提供）

華美博物館 最新一期《兒童故事時間》12日（星期五）下午4時（美國 太平洋時間）舉行，本期故事內容環圍繞華裔文化，華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠( Rita Law)將朗讀林珮思(Grace Lin)的作品《簽語餅的命運》(Fortune Cookie Fortunes) 。

林珮思的作品《簽語餅的命運》適合三至七歲兒童，並歡迎其他年齡兒童在家長陪同中參與。

《簽語餅的命運》之作者林珮思撰寫許多兒童讀物，也擔任新英格蘭 公共廣播電台(New England Public Radio)客座評論員，並在知名的TEDx Talks演講《童年書櫃的窗與鏡》(The Windows and Mirrors of Your Child's Bookshelf)，正視兒童文學中的各方代表性。她繼續以kidlitwomen 播客的身份主持了100集，目前還主持另外兩個播客：「永遠的書友」和「孩子問作者」。

請通過鏈接camla.org/storytimewithcam免費登記參加。華美博物館其他活動請瀏覽網址：www.camla.org。