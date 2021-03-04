疫情未清 政客又開始作死

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疫苗供應愈來愈普及，變種病毒危害多大還不知之際，德州 、密西根州、路易斯安那州和密西西比州，州長都宣布取消口罩令。共和黨籍德州州長艾伯特說，「是時候完全開放德州了」。美國 政客「作死」，用政治抗疫，會不會再爆發另一波新災難，讓人擔憂。

德州是全美土地、人口第二大州，也是紅州(共和黨主政)的代表。網民說，如果德州要作死自己，讓它去吧。問題是德州疫情如失控，必然蔓延各州，加州也難倖免。防疫是一體的，德州等四州疫情如變嚴重，美國也難倖免。

一年來，商家處境值得同情，民眾被禁足、盡量居家避疫，大家忍耐都已接近極限，想要開放可理解。但美國一些人，尤其共和黨支持者不相信科學、只相信個人自由，已成抗疫的天敵和人禍。

美國已因新冠病毒死52萬人，近2900萬人感染，近兩周各州病歿數、感染數都劇降，但變種病毒在加州、佛州、紐約等地出現，佛州病例尤其多，有必要迫不及待要宣布全面解禁嗎？

不少網民質疑，如果不是川普 執政，抗疫不力，一些紅州州長遲遲才宣布口罩令，執行避疫不心甘情願，美國疫情不會這麼慘，確實值得省思。

川普否認病毒危險，為了政治目的一直抗拒口罩、不相信群眾須隔離，他和太太梅蘭妮亞離開白宮時，卻悄悄注射了疫苗，不敢讓公眾知道。消息日前被CNN曝光，大眾才知川普這麼表裡不一、欺騙和操縱川粉。

川普夫婦當然有注射疫苗的權利，這表示他也怕死，知道病毒不認身分，誰感染了就有生命風險。但他從2020年初得知中國疫情爆發，卻輕視病毒危害，形容像大型流感。從隔離、戴口罩、搶救藥物，川普的謬論「邪說」和行為，導致全美約三分之一民眾堅拒口罩和疫苗，沒想到「教主」說的是一套，做的又是另一套。

拜登上台頒發聯邦政府口罩令，進聯邦建築、軍隊、聯邦機構人員一律須戴口罩。但美國自由和分權，地方自治，州長有權決定該州防疫措施。德州宣布全面解禁，恢復正常，人人可拒戴口罩，除非進聯邦機構辦事，否則所有抗疫、六呎社交距離等都取消了。商家和民眾不知該高興，或戰戰兢兢害怕呢？

各州感染數、住院數、病歿數雖戲劇性下降，卻始終無法降到7萬以下，近日還微幅上升。佛奇等防疫專家擔憂，變種病毒傳染力、疫苗對它的功效等，有許多未知數，提醒大眾繼續警覺防範，要戴口罩。

但政客永遠最早嗅到氣味，搶先宣布全面開放，想博取民眾好感和「勇者」名聲。這一年來，包括加州也反覆關開多次，教訓難道還不夠？川普和艾伯特是勇者還是禍患？與其不斷怪罪中國，自己想甩鍋，不如檢討是誰在作死美國。