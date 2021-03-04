我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

疫情未清 政客又開始作死

洛城新語 
網路用
網路用

疫苗供應愈來愈普及，變種病毒危害多大還不知之際，德州、密西根州、路易斯安那州和密西西比州，州長都宣布取消口罩令。共和黨籍德州州長艾伯特說，「是時候完全開放德州了」。美國政客「作死」，用政治抗疫，會不會再爆發另一波新災難，讓人擔憂。

德州是全美土地、人口第二大州，也是紅州(共和黨主政)的代表。網民說，如果德州要作死自己，讓它去吧。問題是德州疫情如失控，必然蔓延各州，加州也難倖免。防疫是一體的，德州等四州疫情如變嚴重，美國也難倖免。

一年來，商家處境值得同情，民眾被禁足、盡量居家避疫，大家忍耐都已接近極限，想要開放可理解。但美國一些人，尤其共和黨支持者不相信科學、只相信個人自由，已成抗疫的天敵和人禍。

美國已因新冠病毒死52萬人，近2900萬人感染，近兩周各州病歿數、感染數都劇降，但變種病毒在加州、佛州、紐約等地出現，佛州病例尤其多，有必要迫不及待要宣布全面解禁嗎？

不少網民質疑，如果不是川普執政，抗疫不力，一些紅州州長遲遲才宣布口罩令，執行避疫不心甘情願，美國疫情不會這麼慘，確實值得省思。

川普否認病毒危險，為了政治目的一直抗拒口罩、不相信群眾須隔離，他和太太梅蘭妮亞離開白宮時，卻悄悄注射了疫苗，不敢讓公眾知道。消息日前被CNN曝光，大眾才知川普這麼表裡不一、欺騙和操縱川粉。

川普夫婦當然有注射疫苗的權利，這表示他也怕死，知道病毒不認身分，誰感染了就有生命風險。但他從2020年初得知中國疫情爆發，卻輕視病毒危害，形容像大型流感。從隔離、戴口罩、搶救藥物，川普的謬論「邪說」和行為，導致全美約三分之一民眾堅拒口罩和疫苗，沒想到「教主」說的是一套，做的又是另一套。

拜登上台頒發聯邦政府口罩令，進聯邦建築、軍隊、聯邦機構人員一律須戴口罩。但美國自由和分權，地方自治，州長有權決定該州防疫措施。德州宣布全面解禁，恢復正常，人人可拒戴口罩，除非進聯邦機構辦事，否則所有抗疫、六呎社交距離等都取消了。商家和民眾不知該高興，或戰戰兢兢害怕呢？

各州感染數、住院數、病歿數雖戲劇性下降，卻始終無法降到7萬以下，近日還微幅上升。佛奇等防疫專家擔憂，變種病毒傳染力、疫苗對它的功效等，有許多未知數，提醒大眾繼續警覺防範，要戴口罩。

但政客永遠最早嗅到氣味，搶先宣布全面開放，想博取民眾好感和「勇者」名聲。這一年來，包括加州也反覆關開多次，教訓難道還不夠？川普和艾伯特是勇者還是禍患？與其不斷怪罪中國，自己想甩鍋，不如檢討是誰在作死美國。

德州 美國 川普

上一則

好康報您知

下一則

還差4%…聖瑪利諾學區E提案或挫敗

延伸閱讀

潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」

潘斯打破沉默 投書批去年大選「嚴重投票違規」
川普次子售佛州海濱豪宅 1800萬購入 要賣4900萬

川普次子售佛州海濱豪宅 1800萬購入 要賣4900萬
警察升級華府防護 情報顯示4日民兵團體可能攻擊國會

警察升級華府防護 情報顯示4日民兵團體可能攻擊國會
國防部督察長調查報告：前白宮醫師言語性騷女部屬

國防部督察長調查報告：前白宮醫師言語性騷女部屬
德州率先解除口罩令 專家警告：兩三個月內防疫不能鬆懈

德州率先解除口罩令 專家警告：兩三個月內防疫不能鬆懈

州長取消口罩令 縣市長痛批不顧人命

州長取消口罩令 縣市長痛批不顧人命

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆