我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

格蘭那達山民宅囤雜物3年成垃圾山 鄰居崩潰

編譯組／綜合報導 
格蘭那達山一處民宅近年堆滿廢物，形同垃圾山。（CBSLA）
格蘭那達山一處民宅近年堆滿廢物，形同垃圾山。（CBSLA）

格蘭那達山（Granada Hills）一間民宅從2018年開始就不斷堆積垃圾，導致附近居民抗議連連，不斷向洛杉磯市警局、消防局、建築安全局（LADBS）投訴。但2018年開始的11起申訴案，雖然屋主剛開始還配合清潔廢物，但近來開始不理不睬，目前仍有三件投訴案還在處理當中。建築安全局表示，已經向所有權人提出刑事告訴。 

CBSLA接獲當地居民通報，引發抗議的住家位在Bircher Street上，鄰居說這間屋子跟惡夢沒兩樣，垃圾與雜物堆高到連屋子都快看不到了。CBSLA從空中拍攝的畫面則顯示，除了住家屋頂還看得見外，前後院除了通道之外，其他地方都是廢棄物或報廢車輛。

多位鄰居抱怨，該戶已成為垃圾場，且不管誰都可以到這裡丟垃圾，「這已經不是有礙觀瞻的問題了，一堆害蟲、老鼠與天知道是甚麼的鬼東西到處都是，經威脅到鄰居的安全與健康」。鄰居說，剛開始還以為屋主只是單純的做資源回收生意，但是到最後變成一堆垃圾，要丟就丟、要拿就拿，連街道都被堵住。 

當地選出的市議員John Lee聲明，他們已經知道當地狀況，會持續尋找法律途徑解決問題，保護社區居民的安全。 

洛杉磯

上一則

軍車連環撞 26歲士兵亡

下一則

好康報您知

延伸閱讀

洛杉磯西區傑出華人豪宅經紀 胡逸(Tiffany Hu)

洛杉磯西區傑出華人豪宅經紀 胡逸(Tiffany Hu)
學術十項全能賽 馬凱博高中、格蘭高中奪冠

學術十項全能賽 馬凱博高中、格蘭高中奪冠
伍茲車禍路段常肇事 洛縣官員促查

伍茲車禍路段常肇事 洛縣官員促查
老虎伍茲在易肇事路段車禍 洛縣官員要求調查

老虎伍茲在易肇事路段車禍 洛縣官員要求調查
我最喜歡的圖書館

我最喜歡的圖書館
拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

拒洛縣輕放罪犯 橙縣起訴戀童癖

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
5種疫苗差異比較圖（製表／記者陳加恩）

嬌生疫苗能成美國新希望嗎？ 與其他疫苗對比如何？

2021-02-24 17:58
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆