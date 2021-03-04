格蘭那達山民宅囤雜物3年成垃圾山 鄰居崩潰

格蘭那達山一處民宅近年堆滿廢物，形同垃圾山。（CBSLA）

格蘭那達山（Granada Hills）一間民宅從2018年開始就不斷堆積垃圾，導致附近居民抗議連連，不斷向洛杉磯 市警局、消防局、建築安全局（LADBS）投訴。但2018年開始的11起申訴案，雖然屋主剛開始還配合清潔廢物，但近來開始不理不睬，目前仍有三件投訴案還在處理當中。建築安全局表示，已經向所有權人提出刑事告訴。

CBSLA接獲當地居民通報，引發抗議的住家位在Bircher Street上，鄰居說這間屋子跟惡夢沒兩樣，垃圾與雜物堆高到連屋子都快看不到了。CBSLA從空中拍攝的畫面則顯示，除了住家屋頂還看得見外，前後院除了通道之外，其他地方都是廢棄物或報廢車輛。

多位鄰居抱怨，該戶已成為垃圾場，且不管誰都可以到這裡丟垃圾，「這已經不是有礙觀瞻的問題了，一堆害蟲、老鼠與天知道是甚麼的鬼東西到處都是，經威脅到鄰居的安全與健康」。鄰居說，剛開始還以為屋主只是單純的做資源回收生意，但是到最後變成一堆垃圾，要丟就丟、要拿就拿，連街道都被堵住。

當地選出的市議員John Lee聲明，他們已經知道當地狀況，會持續尋找法律途徑解決問題，保護社區居民的安全。