亞凱迪亞市新建遊民住所 百人發信反對

亞市預計搭建的遊民住處，每個單位是造價10萬元、64平方呎的小屋子，裡面只有兩個床位，方便遊民休息。（亞市市府提供）

亞凱迪亞 市議會日前全票通過決議，因亞市的遊民日益增加，將由縣政府撥款，在亞市最南端的Peck Road Conservation Park東面建立遊民住所（Pallet House Tiny Home Shelters），預計可容納60多名遊民。此項動議引發百名亞市民眾發信反對，但市府認為這樣更方便遊民管理。

洛縣 政府為改善全縣遊民的收容和安置問題，向各大城市遊說，願意出資給那些有意願建立收容所的城市。亞市府考慮到城市遊民從2018年的15名，增加到現在的106名，為方便管理遊民，向縣府表示願意搭建遊民收容所。Peck Road Conservation Park和其東面土地，位於亞市境內，但土地所有權屬於洛縣。

亞市華裔市議員戴守真表示，亞市府做了很多調查，且多次開會討論。亞市現在遊民數量增加，在Peck Road Conservation Park湖泊旁邊有一塊空地，從去年6月開始，安置幾輛拖車提供遊民洗澡和洗衣服的地方，每周四開門，現場還提供就業攤位、免費午餐和充電裝置給遊民，反應不錯，也沒有因此引來更多遊民。

他說，遊民不完全是無家可歸的人，或者到處去，他們有些人會偏好停留在熟悉的地方。像遊民中有一個20多歲的白人女生，她有一份兼職最低薪水的工作，如果租房子就沒有錢吃飯，所以晚上就睡在車子裡。她熟悉的朋友也都在亞市，所以停留在亞市，她為此很感謝市府提供這一服務。

在市議會討論時，五名市議員難得達成一致。戴守真表示，在座的人都很幸運，都有家。那些沒有地方住的人怎麼辦？沒地方洗澡和休息，現在法律也不能趕他們，所以必須想辦法解決。遊民收容所所在地不是亞市住宅區，且不用市府出錢，這錢不拿就會給別的城市。預計每個單位為造價10萬元64平方呎的小屋子，裡面有兩個床位，方便遊民休息。

總共會修建30個單元，預計能容納60人，拖車到時也會挪到那邊。這些亞市遊民有些是和亞市有連接，比如有親戚朋友在亞市。也有不是亞市的居民，他們是從洛市坐輕軌來，晚上還是會回洛市。

遊民住進收容所最大的好處是方便管理遊民，他們就無法到處隨便搭帳篷，屆時市府也會完善管理細則，比如收容所開放的時間、遊民在亞市禁止使用的區域和服務等，比如禁止其使用城市長椅、橋下、遊樂場、野餐區和圖書館等地。

但是不少亞市民眾擔心此舉會帶來城市財政負擔或影響房價 ，有100多個居民寫信到市府表示反對。住在山邊第一區的華人民眾孫先生表示，遊民在亞市的確日益增加，為居民生活帶來不安感。他希望能趕走這些人，把這些人留在亞市，還提供住所給他們，會影響亞市的形象和房價。

還有民眾認為給這些遊民花錢蓋房子勞民傷財，對納稅人不公平。但也有人認為，放任遊民不管只會增加城市犯罪率，那時候才會真正影響房價。且遊民如隨意進出店家，會影響外面的人來亞市購物。