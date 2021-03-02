來自中國小城青年王曌堃 蛻變矽谷自駕車設計師

王曌堃如今在矽谷的Waymo工作。（王曌堃）

工業和交通工具設計師王曌堃，在矽谷的Waymo工作，職責是設計無人駕駛組件讓普通的汽車 實現自動駕駛，為此還獲得多項專利。不過這位來自中國 小城市工薪家庭的青年，是在屢經挫折後，才終於在行業嶄露頭角。

Waymo是目前業內公認的無人駕駛領域領頭企業，王曌堃負責設計該公司迄今為止的第一輛和第二輛自動駕駛卡車原型，第一輛早在他實習期間設計，已經路試兩年有餘；第二輛在概念階段，作為公司的物流業務主打於去年公布。他在Waymo期間參與的其他項目，還獲得日本G-mark設計特別獎，美國 Good Design設計獎和美國電子消費展（CES）最佳創新獎。

在加入Waymo前，他曾就職於美國Hyundai Genesis(現代汽車捷恩斯）擔任內飾設計師。近日美國高球名將老虎伍茲23日在洛杉磯發生車禍，該車幫助他保住性命，也提高捷恩斯知名度。

不過在獲得眾多的榮譽前，王曌堃曾是一個從未聽說過設計行業的小城青年。在小城市長大的他，雖從小就對畫畫有興趣，但因環境和視野的侷限，在成年之前不知道有設計行業的存在，更沒想過參加藝術招生考試。直到考大學前填報志願才發現有「工業設計」這一專業，當下就覺得是自己理科背景和藝術興趣的完美結合，並順利考進中國該專業排名靠前的北京理工大學。

一旦進入自己愛好的領域，王曌堃便如魚得水。在大學期間獲得過國家獎學金和徐特立獎學金，參與過中國第一輛高速太陽能車的設計，首次代表中國參加澳洲的世界太陽能挑戰賽。畢業後又申請進入有著世界頂尖交通工具設計專業的藝術中心設計學院(Art Center)學習，此後專攻汽車相關設計至今。

剛到美國讀書的王曌堃原本信心十足，但很快遭到一連串挫折。當時的老師對他的設計理念和表現風格都非常不認可，並拒絕數次獎學金申請。他也很快發現該行業殘酷，即使實習機會也必須是各科都數一數二才能拿到，作品投遞到曾認為不會太難進入的公司也都石沉大海。因此在藝術中心設計學院的前兩年，讓他一度焦慮和自我懷疑，但也因此憋著一口氣想要證明自己，悶頭瘋狂做項目，有一個學期甚至四個項目同時進行。這樣的努力讓他的實力有了進步，終於遇到賞識的老師，並邀請他進入美國大眾（VW）實習。此後他連續進入三家公司實習，積累作品和經歷順利畢業，找到滿意的工作。

不過進入到行業後他才認識到，要實現真正自動駕駛是多麼複雜的挑戰，也意識到像學生時代那樣根據理想化的情境去設計，不足以應對實際問題。但他也認為這同時是機遇所在，因為設計的任務正是解決問題。在菲亞特克萊斯勒集團實習時，一次他需要設計一輛豪華定位的汽車內飾，但主管認為他的設計沒體現出豪華。於是這位小城青年硬是跑遍數十家高端家具品牌的門店，親身去體驗「豪華」意味著什麼樣的外觀、觸感和細節處理，「我覺得那是一次難忘的經歷，讓我更深地體會到，設計師不能每天只是坐在電腦前瀏覽圖片」。

身為少數族裔，讓他始終警醒自己要付出比別人更多的努力。他希望未來的設計不僅是激發消費慾望，而是能融匯更深入的思考和更獨特的洞見，去為用戶或者社會帶來不一樣的價值，「哪怕只有一兩件這樣的作品，帶來的成就感也超出重複前人和自己得到的商業成功」。