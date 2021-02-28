沈露茜接任洛杉機榮光會會長

沈露茜接任洛杉機榮光聯誼會會長。（線上截圖）

洛杉機榮光聯誼會27日上午在線上舉辦交接典禮，沈露茜接任會長、陳馬克接任理事長。沈露茜表示，榮光會的成員都是軍校畢業或從軍服役，未來將秉持前輩的光榮，弘揚榮光會的傳統，一起為支持中華民國而奮鬥。

國防醫學院畢業的沈露茜擔任過中華旗隊隊長，與美國 退伍軍人協會有七年的交流經驗。沈露茜接任會長後，期盼促進各軍種以及中華民國退伍軍人協會之間的和諧，給予榮光會會員實質上的資助與溫暖，為熱心服務社區的理事爭取榮譽職，打造榮光會與政府之間的橋梁，同時建立與美國退伍軍人的良好互動。

陳馬克表示，中華旗隊加入陸軍聯誼會後，在僑社相當受重視，未來繼續讓榮光會發揚光大。中華旗隊由陳耀華創辦，希望超越黨派立場，建立一個中華民國旗幟指引的隊伍，參加美國退伍軍人的活動，向美國主流社會強調中華民國與美國在二戰期間已是盟友，爭取美國退伍軍人支持中華民國。中華旗隊是獨立且在僑委會登記有案的社團，不隸屬任何團體。 沈露茜期盼將在中華旗隊擔任隊長的經驗及人脈，延續擴大至榮光會，完成退輔會「與美國退伍軍人交流的政策」。

榮光聯誼會新任會長及理事長收到很多線上的祝福與期許，包括駐洛杉磯經文處處長黃敏境、洛僑中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲、羅省中華會館主席廖美華、南加州 中國大專院校聯合校友會會長郭文斌、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐、洛杉機榮光聯誼會卸任會長虞若璽、卸任理事長周一怒等人。

洛杉磯榮光聯誼會於1978年成立，成為旅洛退役軍人及眷屬交流平台，每年參加國慶酒會、蒙市國慶升旗典禮，並舉辦九三軍人節以及抗戰紀念等活動，積極參與南加 州僑社各項活動。